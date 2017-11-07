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İskoç parlamentosunda bomba paniği

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İskoç parlamentosunda bomba paniği
İskoç parlamentosunda şüpheli paket alarmı verildi.

İskoç parlamentosu şüpheli bir paket nedeniyle boşaltıldı. İngiliz BBC kanalı, bir İskoç vekile beyaz bir tozun gönderilmesinin ardından büyük panik yaşandığını ve tahliye işleminin gerçekleştiğini aktardı.

Reuters'ın aktardığı habere göre de Muhafazakâr Parti ofisine gönderilen şüpheli bir paket üzerine İskoçya Parlamentosu boşaltıldı.

İskoç vekil yaptığı açıklamada polisin olay yerine ulaştığını söyledi.

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