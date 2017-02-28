İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Ocak’ta patladı

İŞKUR verileri açıklandı. Buna göre işsizlik erkeklerde yüzde 39 olarak gözükürken, kadınlarda yüzde 50 olarak belirlendi.

Yeni istihdama getirilen teşvikler, İŞKUR verilerine de yansıdı. Uzun yıllardan sonra ilk kez ocak ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısında patlama oldu. Toplamda yüzde 43’ü geçen kayıtlı işsizlik, erkeklerde yüzde 38,77, kadınlarda ise yüzde 49,67 düzeyine erişti. Üstelik, kadın işsizliğindeki artış dikkat çekti. İŞKUR verilerine göre, ocak ayında İŞKUR’a kayıtlı işgücü erkeklerde azalırken, kadınlarda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,68 oranında arttı. 2016 Kasım itibariyle ücretli olarak çalışanların dahil olduğu aktif sigortalıların sayısı geriledi. Kasım ayında, 2015 sonunda 14 milyon 802binolanücretli çalışanlar, Kasım ayında 14 milyon 731 bin kişiye düştü. Gerileme yüzde yüzde 5,92 olarak gerçekleşti. Türkiye’de istihdamı artırmak üzere mali teşvikler başlatılmasına yol açan tablo ocak ayında İŞKUR verilerine yansıdı. Yükselişteki ana etkenlerden birinin, istihdamın artırılmasına yönelik politikalarda İŞKUR’a kayıtlılık şartı getirilmesi olduğunu belirtiliyor. Özellikle yıl içinde vergi ve sigorta priminin tamamının karşılanmasına yönelik program sadece İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından istihdam sağlanması halinde yerine getirilecek. TOBBETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) Araştırmacısı Pınar Kaynak son dönemde iş bulma imkanlarının artmasıyla istatistiklere yansımayan kitlenin işsizlik verilerine yansımaya başladığını vurguladı. “İstihdamda olmadığı yani çalışmadığı halde TÜİK’in açıkladığı resmi işsizlik oranlarının hesabına dâhil edilmeyen bir kesim var” diyen Kaynak, TÜİK’in anketlerinde iş aradığını beyan edenleri istatistiklere yansıttığını hatırlattı. Yine işsiz sayılmayan ancak iş bulursa 2 hafta içinde işbaşı yapmaya hazır olduğunu beyan eden bir kitlenin bulunduğunu kaydeden Pınar Kaynak şu görüşü vurguladı: “Sayısı 2milyonugeçenbugruptakilerin bir bölümü uzun süre iş aradığı halde iş bulamamış ya da niteliklerine uygun iş bulma ümidini kaybetmiş olanlar. Bir bölümü de geçici ya da tam zamanlı olmayan işlerde çalıştığı, ev kadını yahut emekli olduğu için iş aramayan ancak uygun bir fırsat çıkarsa işbaşı yapmaya hazır olanlar. Bu 2 milyondan fazla insan arasından bir kısmı iş bulma beklentilerini olumlu yönde etkileyecek bir gelişme olduğu takdirde aktif olarak iş arayanlar kategorisine geçerek, işsiz statüsü kazanıyor. ”