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'Islak imzada kumpas' davasında tahliye

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'Islak imzada kumpas' davasında tahliye
"İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde emekli albay, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in ıslak imzası bulunduğu öne sürülerek "kumpas kurulduğu" iddiasına ilişkin açılan davada 10 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Davada aralarında emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu ile eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce’nin bulunduğu 15’i tutuklu 18 sanık yargılanıyordu.  

Söz konusu davanın ilk duruşmasında, 10 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi. Eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce ile Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı yöneticisi Albay Salih Sala’nın da aralarında bulunduğu 5 sanığın ise tutukluluk hali devam edecek.

Mahkeme, emekli Kurmay Albay Dursun Çiçek’in suçtan zarar görme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle davaya müdahil olarak katılmasına, eski Genelkurmay Başkanı emekli Org. İlker Başbuğ’un ise suçtan zarar görme ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle talebinin reddine karar verdi.

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