İslamcılardan Erdoğan'a tepki yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Isparta'da Coca Cola fabrikası açmasına yandaşlardan da tepki yağıyor.

İsrail'in Filistin'e saldırılarının ardından Türkiye'de İsrail mallarına karşı boykot başlamış; AKP'liler, protesto amacıyla Coca Cola şişelerini sembolik olarak idam etmiş ve yerlere dökmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisinde şehit olanlar için kullandığı "Giderken bana mı sordunuz?" şeklindeki ifadeye tepkiler henüz dinmemişken, Erdoğan'ın Isparta'da Coca Cola fabrikasının açılışını yapması AKP'liler arasında tartışmalara yol açtı.

"YANDAŞLARIN COCA COLA'YLA İLGİLİ PAYLAŞIMLARI TEKRAR GÜNDEMDE"

Yandaş medyanın, İsrail'in Filistin'e saldırılar düzenlediği dönemde Coca Cola ile ilgili paylaşımları tekrar gündeme geldi. O dönemde vatandaşları İsrail ürünlerine boykota çağıran yandaş yazar ve gazeteler, Coca-Cola içmenin 'Müslüman kanı içmek' anlamına geldiğini ve münafıklık belirtisi olduğunu ifade etmişti.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

AKP'LİLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Isparta'da Coca Cola'nın Türkiye'deki 10. fabrikasının açılışını yapmasına AKP'lilerden de büyük tepkvi geldi.

Yandaş yazar Adem Özköse, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın açılıştan bir fotoğrafını paylaşarak, "Biz o zaman bu Coca Cola'yı yıllardır niçin protesto ediyoruz?" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: