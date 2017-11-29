İslamofobi neden tırmandı?

ABD ve Batı'nın, Ilımlı İslam tezi, hem İslam ülkelerinde yeniden otokrasi eğilimini artırmış, hem de İslam ülkelerini, dini tartışmalara yönlendirerek, bilgi çağını kaçırmalarına neden olmuştur. Bu paralelde Siyasi İslam devreye girmiş ve bu ülkelerin kalkınmalarını da önlemiştir.

Batı'da İslamofobi'nin tırmanması, hem Batı'nın hem de İslam'ı siyasette ve mevkide kullanan İslam ülkelerinin günahıdır.

Radikal Siyasi İslam'ın tırmanmasında, ABD ve Batı fahiş yanlışlar yaptı. ABD düşünce kuruluşları, ABD ve Batı'ya yönelik Radikal İslam hareketlerden korunmak için ve ayrıca Sovyetler bloğuna, komünizme karşı, Ilımlı İslam tezini geliştirdiler. Sovyetlerin dağılmasından sonra ABD, Yeşil Kuşak projesini revize etti ve bu defa Ilımlı İslam projesini oluşturdu. Siyasi ve parasal anlamda destek verdi.

ABD'nin Ilımlı İslam yaklaşımı fiiliyatta Radikal İslam'a dönüştü. Çünkü laiklik ve şeriat düzeni arasında yeni bir düzen fiilen mümkün değildir. Kur'an'da devlet yönetimi ve dünya düzeni de dizayn edilmiştir. Bu nedenle özellikle Radikal İslam, laik devleti, din etkisinden ve dini de devlet etkisinden uzak tutmaya yanaşmaz.

Öte yandan, Kur'an'da yer alan Cihat kelimesini çok dar anlamda yorumlayan Radikal İslam da, cihadı din uğruna savaşmak olarak görürler.

Maalesef ABD bunları anlayamadı ve Uzak Doğu'da olduğu gibi Orta Doğu'da da başarısız oldu. Keşke olay bu sınırda kalsaydı... Bu durum tepkisel olarak radikal dincilerin DEAŞ gibi örgütlenmelerine neden oldu. ABD'nin yanlışı nedeniyle, hem ABD'liler, hem Avrupalılar, hem de Orta Doğu ve Türkiye yoğun bir İslami terör yaşadılar, halen de yaşıyorlar.

Radikal İslam ve özellikle DEAŞ terörünün Batı'ya sıçramasından sonra, İslam'a karşı İslamofobi oluştu... İslam ülkelerinde birçok insan din istismarını sorgulamaya başladı.

Orta Doğu mezhep çatışmaları ve Siyasi İslam'ın tırmanması da, işin tuzu biberi oldu. Özetlersek:

1) İslam'da Cihat anlayışının radikal dinciler tarafından istismar edilmesi İslam'a tepkinin temel kaynağıdır.

Cihat Arapça "mücadele" kökünden gelir ve güncel Türkçede çoğunlukla "İslam uğruna savaşma" anlamında kullanılır. İslam'da cihadın kapsamı sürekli tartışılmaktadır. Ancak cihadın daha geniş yorumunu yapanlar, onu eşkıyalık ve zorbalıkta kullanmıştır. Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk ''Osmanlı ve İslam devletlerinin tamamı Cihat adı altında Eşkıyalık ve Gasp yapmışlardır" diyordu.

Hatta Türkiye'de Fetullah Gülen cemaati tarafından cihad daha geniş yorumlanarak, devleti ele geçirmek için kullanılmış ve her türlü komplo, her türlü hırsızlık ve haksızlık mubah sayılmıştır.

Ergenekon davasının aslında bu cemaatin bir komplosu olduğu anlaşılmıştır. Siyasi iktidar da bu komployu anlayamamış veya askeri gücü zayıflatmak için vesayeti kaldırıyorum diye kullanarak destek olmuştur.

2) ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi ile karışan İslam ülkelerindeki terör olayları Dünyanın huzurunu bozdu.

Terör olayları Avrupa, ABD'ye ve dünyaya yayıldı. Suriye de ''Allahuekber'' diye çocukların kafasını kesen DEAŞ'lılar, tüm insanların iç dünyasını kararttı. Bu gibi vahşet örnekleri, insanların psikolojisini ve İslam'a bakış açısını olumsuz etkiledi.

3) Avrupa'daki Türklerin ve diğer İslam ülkelerinin gelenekleri ve inanışları açısından yaşanan uyum sorunu biriktikçe, İslam'a karşı tepkiler oluşmuştur.

Dış İşleri Bakanlığı verilerine göre, yurt dışında 6 milyondan fazla Türk yaşamaktadır. Bunun 5.5 milyonu Batı Avrupa ülkelerindedir. Bu sayı Türkiye'ye kesin dönüş yapmış 3 milyon kişi ile birlikte ele alınırsa, geniş bir grubun Avrupa'ya uyumu söz konusu demektir.

4) Türkiye olarak referandum öncesi ve sonrasında Avrupa ülkeleri ile siyasi sorunlar yaşamaya başladık.

Avrupa'da yaşayan vatandaşların oyunu almak için bu ülkelerle sürtüşme çıkardık ve millî duygular siyasi popülizm amaçlı kullanıldı. Muhtemeldir ki Avrupa'daki yurttaşlarımız bundan sonra elde etmiş oldukları birçok hakları kaybedecektir. Söz gelimi o zaman Almanya çifte vatandaşlık sorununu gündeme getirmişti.

Sonuç olarak, ABD ve Batı'nın İslam'ı kullanmak istemesi yanında, İslam'ın da yanlışları İslamofobinin hortlamasına neden oldu.