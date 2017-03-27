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İslamoğlulları'na Bursa'da yoğun ilgi!
Yeniçağ Gazetesi yazarı ve Ülkücü camianın sevilen ismi Adnan İslamoğulları, uzun yıllardır çalışmasını sürdürdüğü "Bizimkisi Bir Ocak Hikayesi" eserini yayınlamasının ardından, imza günlerinde sevenleriyle buluşuyor.
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BİR DE BUNLAR VAR
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 24 03 2017
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 05 03 2017
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24 OCAK 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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