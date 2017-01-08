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İslamoğuları'na büyük ilgi!

İslamoğuları'na büyük ilgi! 1
Yeniçağ Gazetesi yazarı ve Ülkücü camianın sevilen ismi Adnan İslamoğulları, Ankara ATO Kongre Merkezi Ötüken Yayınları standında sevenleriyle buluştu.
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