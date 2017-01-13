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İslamoğulları Bursa'da imzalayacak!

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İslamoğulları Bursa'da imzalayacak!
Yeniçağ Gazetesi yazarı Adnan İslamoğlulları, “Bizimkisi Bir Ocak Hikayesi” isimli kitabını imzalamaya devam ediyor. İslamoğlulları, sevenleriyle Bursa’da buluşacak.

Yeniçağ Gazetesi yazarı ve Ülkücü camianın sevilen ismi Adnan İslamoğlulları,  “Bizimkisi Bir Ocak Hikayesi”ni imzalamaya devam ediyor. Katıldığı her fuarda yoğun ilgi gören İslamoğulları’nın yeni durağı Bursa olacak. Bursa BKM Sönmez Şubesi’nde, 14 Ocak Cumartesi günü saat 14:00’da sevenleriyle buluşacak.  

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