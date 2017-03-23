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İslamoğulları, Bursa'da sevenleriyle buluşacak

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İslamoğulları, Bursa'da sevenleriyle buluşacak
Gazetemizin yazarlarından Adnan İslamoğulları,Bursa'da kitap fuarında sevenleriyle buluşacak.

Ülkücü camianın sevilen ismi ve gazetemizin yazarlarından Adnan İslamoğulları, ilk kitabı olan "Bizimkisi Bir Ocak Hikayesi'ni kitabını imzalamaya devam ediyor. 25-26 Mart Cumartesi ve Pazar günleri Bursa TÜYAP Kitap Fuarı'nda  Ötüken Yayınları standında sevenleriyle buluşacak.

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