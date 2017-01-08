İşler biraz karışık!

MHP, kaybettiği prestijini düzeltip halkın güvenini kazanacak galiba...

Çünkü MHP milletvekillerinin önemli bir bölümü Meclis'te "kurşun asker" ya da "konu mankeni" olmadıklarını gösterecekler sanırım.

Ülkü Ocakları'nın eski Başkanı Atila Kaya'nın MHP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa etmesi, Genel Merkez'e önemli bir darbedir. Atila Kaya neden istifa ettiğini şöyle ifade ediyor:

"Bütün hayatım, uğrunda mücadeleyle geçen ve ödediğim bedelleri göğsümde şeref madalyası olarak taşıdığım ülkücülüğe olan inancım ve Türk milliyetçiliği anlayışım, aklıma ve vicdanıma anayasa değişikliği teklifine 'Hayır' demeyi emrederken, 'ikiyüzlü' davranmaktan men etmektedir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kimseye danışmaya bile gerek görmeden AKP ile anlaşmasını yanlış bularak ona karşı çıkan MHP milletvekillerinin sayısının arttığı görülüyor.

AKP'nin "Tek adam yönetimi"ni dayatan anayasa değişikliği tasarısına, AKP içinden de 18 milletvekilinin olumsuz oy vereceği konuşuluyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın "Bizim abdestimiz tam, namazımızdan şüphemiz olmaz. Bizim grubumuz 316 imza vermiştir. İmzasından dönen olmaz" diye AKP'li vekilleri uyarmak ihtiyacını duyması, onun da bu konuda endişeli olduğunu gösteriyor.

Rahmi Turan Sözcü

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Kimse ne olup bittiğini bilmiyor

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Devlet rejimi değiştirilmek isteniyor..

Komisyondan geçti..

Pazartesi Meclis Genel Kurulu'na gelecek..

Oradan da geçerse önümüze gelecek.. Kararı biz vereceğiz..

Parlamenter rejimden post başkanlık sistemine geçeceğiz..

Kuvvetler ayrılığından, kuvvetler birliğine geçeceğiz.. Cumhurbaşkanını çok geniş yetkilerle donatacağız..

Devleti yeniden şekillendirmeden yargıyı yeniden oluşturmaya kadar..

Soru şu; ne olup bittiğini biliyor muyuz?

Hayır..

ANAR'ın yaptığı araştırmaya göre..

Hiç bilgim yok diyenlerin oranı yüzde 36..

Çok az bilgim var diyenlerin oranı yüzde 28..

Biraz öğrendim ama diyenlerin oranı yüzde 14'müş..

Yani yüzde 80 ne olduğunu ne bittiğini bilmiyor..

Mehmet Tezkan Milliyet

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Kıbrıs'ın elden çıkarılması mümkün değil

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... Avrupa Birliği yani Almanya, Kıbrıs üzerinde bu kadar manevralar çeviriyorsa ve Kıbrıs'ı bunun için birliğe aldıysa, Britanya'nın adayı tasfiye için ilk şartı orada üsler kurmaksa ve Rusya gelecekte nüfusunu berkiteceği Suriye'de elde ettiği üsleri elde tutmakta devam edecekse bu ada nasıl bırakılabilir?

Hepsinden mühimi, Kıbrıs Türkleri'nin Toroslu Türkmenler oldukları en çok ve sağlam biçimde vesikalarla, belgelerle onaylıdır. İnanmayan arşiv kayıtlarına ve yayımlanmış eserlere bakabilir. Öyle Fenikelilik ve Venediklilik gibi kimlik arayışlarına ancak gülünür.

Kıbrıs halkı imparatorluğun bize bıraktığı, korumak zorunda olduğumuz azınlığımızdır. Bu konuda seçim şansımızın da olmadığı açıktır.

'Kıbrıslı' deyimine, tekrarlayanların kendileri dahi inanmıyor. Hayatın her safhasında, bürokrasinin her dalında yaptığımız lüzumsuz masraflar ve ödediğimiz cehalet vergisi ortadayken Kıbrıs adasına verdiğimizin lafını etmek bile mantık ve insaf dışıdır.

İlber Ortaylı Hürriyet

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Herkes vicdanında sorgulamalı

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Türkiye'de büyük terör olayları aralıksız sürdüğü ve doğal olarak yalnızca bu konuya odaklandığımız için, ülkenin yönetim şeklini tamamen değiştirecek, "Türk usulü başkanlık" içeren yeni anayasa yeterince tartışılamadı.

Yaşadığımız şok saldırılar, katliamlar bile yeni anayasanın Meclis'e gelişini birkaç hafta olsun erteletmedi, Pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'na geliyor.

Anayasa Hukukçuları "Toplum yeterince değerlendiremeden referanduma sunulan bir anayasa toplumsal uzlaşıyla yapılmış sayılmaz" diyorlar.

Aynı zamanda; bir ülkede hangi yönetim şekli olursa olsun "yasama-yürütme ve yargı" erkleri ayrı değilse, güçler tek elde toplanmışsa orada yargı bağımsızlığından, dolayısıyla hukuk devletinden, demokrasiden söz edilemez diyorlar.

Bakanlar Kurulu'nda OHAL 3 ay daha uzatıldı. OHAL şartlarında devlet kararnamelerle yönetiliyor, milli iradenin temsilcisi TBMM aylardır devre dışı kaldı ve bu durum devam ediyor..

Terörün aralıksız sürdüğü, OHAL şartları altında, ciddi sorunlar yaratacağı söylenen fakat bilimsel tartışması yapılamayan yeni anayasa için referandum adımı atmak, şaşkın, gergin ve yorgun halkı sandığa götürmek doğru mudur, bunu her siyasetçinin kendi vicdanına sorması gerekiyor.

Güngör Mengi Vatan

Adı milletin yürek hizasında

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İzmir'de bir katliamı önleyen ve adı bu milletin yürek hizasına yazılan şehit Fethi Sekin'in güzel yüzünü asla unutmayacağız. Canını hiçe sayarak hıyanet zehrine bandırılmış mermilere göğüs gerebilmek her babayiğidin harcı değildir; gözlerimiz dolarak, dudaklarımızı ısırarak, içimiz yanarak izledik kahramanlık destanını Fethi Sekin'in...

Bir siper bulup sığınmak yerine katillerin üstüne yürüyen şehidin bir başına, beylik tabancasıyla yazdığı destana duyduğumuz şükran hissi kuşaktan kuşağa aktarılacaktır.

(...) Basmakalıp, mekanik, monotonlaşmış "Yenilmeyeceğiz" mesajlarının üstünden aşarak geldi ve "Benim gibi evlatlar yetiştikçe bu vatana hiçbir şey olmaz!" dedi, inancımızı tazeledi.

Sevgili eşini, can paresi üç evladını, ameliyat olduğu hastanede yatan babasını değil seni, beni, adını bile bilmediği onlarca canı düşünecek yüceliği gösterdi.

Adı sokaklarda, okullarda, parklarda yaşatılacak elbette ama dedim ya, asıl bu halkın şükran duygularını, gözyaşlarını mürekkebe dönüştürerek yazdığı ve sayfalarına ancak ve ancak "gerçek kahramanların" geçebildiği kutsal hafıza kitabımızda yaşayacak...

Kanat Atkaya Hürriyet

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Açın Trump'a söyleyin

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...Savunma Bakanı.

Ve Cumhurbaşkanı sözcüsü.

Ve Dışişleri Bakanı.

Ve Hükümet sözcüsü.

Ve Başbakan.

Ve bütün bakanlar.

Ve Cumhurbaşkanı.

Her gün, her saat, bir fırsat yaratıp konuşarak ve konuşmalarını da 18 TV'de canlı yayınlatarak; "Puşt ABD..." dercesine (affedersiniz bu deyimi kullanmak zorunda kaldım) bize yakınıyor. Şikayet ediyorlar: ABD bizi yalnız bıraktı. El Bab'da 20 kilometreye kadar gitmemize destek veriyor, 20 kilometreden sonra köstek koyuyor. Hem Adana'daki İncirlik askeri üssümüzü kullanıp uçak kaldırıyor, hem de IŞİD ile savaşan Mehmetçik'e hava desteği vermiyor.

100 yıldır bildiğimiz ABD'yi bize anlatıyorlar.

Elinizde kırmızı telefon var. Açın! "Puştluk yapma..." diye Obama'ya, Trump'a söyleyin.

Amerikan ipine sarıldınız şimdi Obama'ya kızarak fakat Trump'a göz kırparak bize "Emperyalizme başkaldıran millici yiğitler" masalı anlatıyorsunuz. Kimse yemez bu salatayı.

Necati Doğru Sözcü

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Hüsnü Mahalli'ye atfedilen suç ortadan kalkmadı mı?

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Gazeteci Hüsnü Mahalli bir aydır özgürlükten yoksun. İşlediği iddia edilen suçun gerekçesi çok komik. Hüsnü Mahalli Suriye ve Esad ajanı olmakla suçlanıyor. (...) En son Halep'te yaşanan insanlık dramı ile ilgili görüntülerin sahteliğini belgeledi. Bu iktidarı kızdırdı.

(...) Ancak Mahalli tutuklandıktan sadece birkaç gün sonra (...) Türkiye Rusya ile anlaşma imzalayarak Halep konusunda Esad'ın haklılığını kabul etti. Bundan sonrası için Esad'lı bir çözüm önerdiğini kayda geçirdi. Böylelikle Hüsnü Mahalli'ye atfedilen suç da ortadan kalkmış oldu.

O halde Hüsnü Mahalli neden hâlâ özgür değil? Derhal serbest bırakılması gerekmiyor mu?

Can Ataklı Korkusuz

KARİKATÜR LATİF DEMİRCİ: HÜRRİYET