İsmail Kahraman Devlet Bahçeli'den destek istedi
Meclis Başkanlığına yeniden aday gösterilen İsmail Kahraman, MHP lideri Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Kahraman'ın kapıda karşıladı.
AKP tarafından yeniden aday gösterilmesinin ardından parti genel başkanlarıyla görüşecek olan olan Meclis Başkanı İsmail Kahraman ilk ziyaretini MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye gerçekleştirdi.
Bahçeli'nin kapıda karşıladığı Kahraman, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Kendilerinden destek istirham ettim" dedi. Devlet Bahçeli ise görüşmenin ardından bir açıklamada bulunmadı.
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