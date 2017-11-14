Bugünkü YENİÇAĞ »

İsmail Kahraman Devlet Bahçeli'den destek istedi

»
İsmail Kahraman Devlet Bahçeli'den destek istedi
Meclis Başkanlığına yeniden aday gösterilen İsmail Kahraman, MHP lideri Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Kahraman'ın kapıda karşıladı.

AKP tarafından yeniden aday gösterilmesinin ardından parti genel başkanlarıyla görüşecek olan olan Meclis Başkanı İsmail Kahraman ilk ziyaretini MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye gerçekleştirdi.

Bahçeli'nin kapıda karşıladığı Kahraman, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Kendilerinden destek istirham ettim" dedi. Devlet Bahçeli ise görüşmenin ardından bir açıklamada bulunmadı.

İlgili Haberler
Devlet Bahçeli: "AKP ile birlikte mücadele ederiz"CHP'den İsmail Kahraman tepkisiErdoğan'dan İsmail Kahraman açıklamasıAKP'nin Meclis Başkan adayı İsmail Kahraman
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Kahraman Devlet Bahçeli'den destek istediİsmail Kahraman Devlet Bahçeli'den destek istediAKP'de Atatürk açılımına devamAKP'de Atatürk açılımına devamOrhan Uğuroğlu CNN Türk’e konuk oluyorOrhan Uğuroğlu CNN Türk’e konuk oluyorBalona rövaşata atan adamın kimliği belli olduBalona rövaşata atan adamın kimliği belli olduAntalya'yı hortum yıktı geçtiAntalya'yı hortum yıktı geçtiHava durumu nasıl olacak?Hava durumu nasıl olacak?İstanbul Üniversitesi'nde maaş skandalıİstanbul Üniversitesi'nde maaş skandalıFETÖ ele başlarından acil toplantıFETÖ ele başlarından acil toplantıPKK IŞİD anlaşmasına ABD'den açıklama: "Saygı duyuyoruz"PKK IŞİD anlaşmasına ABD'den açıklama: "Saygı duyuyoruz"ABD peşmergeye şartsız yardım edecekABD peşmergeye şartsız yardım edecek
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti