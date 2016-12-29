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İsmail Kahraman hastaneye kaldırıldı

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İsmail Kahraman hastaneye kaldırıldı
TBMM Başkanı İsmail Kahraman rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Meclis Başkanlığı yaptığı açıklamada Kahraman'ın enfeksiyon hastalığı teşhisiyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

TBMM İdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın hastaneye kaldırıldığını, yarın ameliyat olacağını söyledi.

Hak-İş tarafından 15 Temmuz ve diğer şehitler için düzenlenen programa konuk olarak katılan Meclis İdare Amiri Salim Uslu, burada yaptığı konuşmanın başında Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın hastaneye kaldırıldığını belirtti. Uslu, “Bugün hastaneye yatırdık akşam saatlerinde. İnşallah yarın sabah ameliyata girecek hepinizden duabekliyoruz. Allah şifa versin” dedi.

Öte yandan Meclis Başkanlığı da yaptığı açıklamada İsmail Kahraman'ın enfeksiyon hastalığı teşhisi konularak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

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