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İsmail Kahraman yoğun bakımda!

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İsmail Kahraman yoğun bakımda!
Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı olan ve Ankara Güven Hastanesinde tedavi gören TBMM Başkanı İsmail Kahraman dün yeniden fenalıştı ve yoğun bakıma servisine alındı.

Pakistan ziyareti sırasında içtiği bir sudan dolayı başlangıçta rahatsızlanan ve verilen ilaçlara rağmen rahatsızlığı daha da artan Kahraman, Güven Hastanesinde ameliyat edilmişti. Normal odaya alınmasına rağmen rahatsızlığı geçmeyen İsmail Kahraman yeniden yoğun bakım servisine alındı. Türkiye’nin geleceğiyle yakından ilgili olan Anayasa görüşmelerine katılamayacak olan Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın oy kullanma olanağı da bulunmuyor.   

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