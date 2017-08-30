İsmail Kahraman'dan Atatürk'süz 30 Ağustos mesajı

TBMM Başkanı Kahraman, 30 Ağustos Zafer Bayramının 95. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda yine Atatürk'ün ismini anmadı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı tartışmalara neden oldu.

Kahraman'ın mesajında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini anmaması dikkat çekerken Meclis Başkanı'nın bu hareketi 23 Nisan özel oturumunda yaşanan tartışmaları akıllara getirdi. Kahraman, geçtiğimiz 23 Nisan özel oturumunda da Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmayınca CHP'li vekiller duruma tepki göstermiş Meclis'te kısa süreli bir tartışma yaşanmıştı.

Kahraman, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal Savaş'ında kazandığımız zaferlerin sonuncusu, 30 Ağustos 1922 tarihinde yapılan Başkomutanlık Meydan Savaşı olmuştur. Böylece tarihimizin Zaferler ayı tanımına uygun olarak elde edilen büyük zafer ile dünyadaki tüm mazlum milletlerin son kalesi ve umudu Anadolu'nun, ehl-i salibin egemenliği altına girmesinin önü kapatılmıştır. İslamiyet ile şereflendiğimiz günden itibaren Hakk'ı üstün tutmak ve adaleti dünyaya yaymak için mücadele veren aziz milletimiz, kazandığı zafer ile kendisini tasfiye etmek isteyen Batılı güçler karşısındaki 200 yıllık geri çekilişini de sona erdirmiştir.

Milletimiz, 95 yıl önceki emperyalist istilaya, örtülü bir şekilde 15 Temmuz 2016 tarihinde de maruz kalmıştır. İşbirlikçi FETÖ ihanet çetesinin hain girişimi, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletimizin gayreti, feragati, direnci ve dirayeti ile hedefine ulaşamadan ortadan kaldırılmıştır.

Büyük zaferin 95'inci yıl dönümünü kutluyor, şanlı tarihimize altın bir levha gibi asılan zaferi kazanan ordumuzun başkomutanını, komutanlarını, Mehmetçiklerini, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."