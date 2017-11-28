Bugünkü YENİÇAĞ »

İsmail Küçükkaya: "Erdoğan'ın istifasını bekliyoruz"

»
İsmail Küçükkaya: "Erdoğan'ın istifasını bekliyoruz"
İsmail Küçükkaya bugünkü televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında yaşanan belge tartışmasına değindi. Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nun iddiasını kanıtlaması aksi halde istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Küçükkaya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunu ikna edememesi durumunda istifa etmesi gerektiğini işaret etti.

Erdoğan Kılıçdaroğlu belgeleri kanıtlasın istifa ederim demişti. Küçükkaya ise Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'ın istifasını bekliyoruz diye seslendi.

FOX TV'de Çalar Saat programıyla izleyicilerle buluşan İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan belge tartışmasına katıldı.

GÖZÜMÜZ CHP'DE

Erdoğan'ın meydan okumasına Kılıçdaroğlu'nun bugün cevap vereceğini hatırlatan Küçükkaya, "Gözümüz kulağımız CHP'nin grup toplantısında" dedi.

KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK Mİ?

İsmail Küçükkaya, Erdoğan'ın "istifa ederim" sözlerini hatırlatarak kamuoyunun ikna edilememsi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da istifa etmesi gerektiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya: "Erdoğan'ın istifasını bekliyoruz"İsmail Küçükkaya: "Erdoğan'ın istifasını bekliyoruz"Erdoğan Abdullah Gül'ü kelepçeli görmek istiyorErdoğan Abdullah Gül'ü kelepçeli görmek istiyorAltaylı: "Doğru düzgün yargılansaydı, ABD'nin eline geçmezdi"Altaylı: "Doğru düzgün yargılansaydı, ABD'nin eline geçmezdi"Binali Yıldırım'dan 'Astana' çıkışıBinali Yıldırım'dan 'Astana' çıkışıMeral Akşener'den Kanal D'ye çarpıcı açıklamalarMeral Akşener'den Kanal D'ye çarpıcı açıklamalarErdoğan'ın 'istifa ederim' sözünün ardından CHP belge açıklayacakErdoğan'ın 'istifa ederim' sözünün ardından CHP belge açıklayacakFETÖ sanığından çarpıcı itirafFETÖ sanığından çarpıcı itirafYıldırım BBC'ye konuştu: Ya Buckingham Sarayı bombalanmış olsa?Yıldırım BBC'ye konuştu: Ya Buckingham Sarayı bombalanmış olsa?İlker Başbuğ, Deniz Baykal açıklaması!İlker Başbuğ, Deniz Baykal açıklaması!Erdoğan'dan ilginç dolar açıklamasıErdoğan'dan ilginç dolar açıklaması
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti