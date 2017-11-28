İsmail Küçükkaya: "Erdoğan'ın istifasını bekliyoruz"

Küçükkaya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunu ikna edememesi durumunda istifa etmesi gerektiğini işaret etti.
Erdoğan Kılıçdaroğlu belgeleri kanıtlasın istifa ederim demişti. Küçükkaya ise Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'ın istifasını bekliyoruz diye seslendi.
FOX TV'de Çalar Saat programıyla izleyicilerle buluşan İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan belge tartışmasına katıldı.
GÖZÜMÜZ CHP'DE
Erdoğan'ın meydan okumasına Kılıçdaroğlu'nun bugün cevap vereceğini hatırlatan Küçükkaya, "Gözümüz kulağımız CHP'nin grup toplantısında" dedi.
KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK Mİ?
İsmail Küçükkaya, Erdoğan'ın "istifa ederim" sözlerini hatırlatarak kamuoyunun ikna edilememsi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da istifa etmesi gerektiğini söyledi.
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