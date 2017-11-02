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İsmail Küçükkaya'ya 5 yıla kadar hapis istemi

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İsmail Küçükkaya'ya 5 yıla kadar hapis istemi
Gazeteci Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Küçükkaya ve Okan'ın hakkında 1 yıl 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu Savcısı Bülent Demirbilek, İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcı Demirbilek, Küçükkaya ve Okan hakkında “Kamu görevlisine alenen hakaret” ve “Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını alenen aşağılama” suçlarından 1 yıl 6’şar aydan 5’er yıla kadar hapsini istedi.  Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca onaylanan iddianame Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame kabul edilirse, Küçükkaya ve Okan önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, avukatı aracılığıyla Bakırköy Adalet Sarayı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Bakan Kaya ve eşiyle ilgili sözlerine ilişkin İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında soruşturma başlatmıştı.

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