İsmail Ok yeni partinin tüzüğünü açıkladı

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Akşener liderliğinde kurulacak yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bünyamin ÖZTÜRK / ANKARA

Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, yeni kurulacak yeni partiyle ilgili detayları Yeniçağ ile paylaştı. Tüzük çalışmalarının başladığını ifade eden Ok, "Tüzük çalışmaları devam ediyor. Alanında etkin ve yetkin ekipler hazırlıklarını yapıyorlar" dedi.

"Ekip çalışması ile ortak akıl ürünü bir parti tüzüğü ortaya koymak istiyoruz" diyen Ok, şöyle devam etti:

"Yeni partinin tüzük programını bu konuda etkin ve yetkin, milletin dertleri ile hasbihal olmuş ekipler ayrı ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar bittiğinde Sayın Meral Akşener Hanımefendiye takdim edilecek. Sayın Akşener'in incelemelerinden sonra çalışmaları yürüten ekiplerle bir araya gelinecek. Bunların ardından kamuoyu ile paylaşılacak ve kamuoyunun değerlendirmeleri alınacak. Buna göre belki ufak tefek ilaveler ve çıkarmalar yapılabilir. Ekip çalışması ile ortak akıl ürünü ortaya koymak istiyoruz.

Türk milletinin beklentilerini, Türkiye Cumhuriyeti devletinin içinde bulunduğu sorunlara köklü çözümler üretecek bir parti programı ve tüzük ortaya çıkarmış olacağız. "

Partinin Kurucular Kurulu üyeleri ve Genel Merkez binasıyla ilgili çalışmaların sürdürdüğünü dile getiren Ok şunları anlattı:

"Kurucular kurulu ile ilgili durum da netleşmedi. Deneyimlerini, tecrübelerini paylaşmak isteyen isimler var. Dolayısıyla çok güçlü bir kadro oluşturmak istiyoruz. Türkiye'nin tamamını kucaklayacak bir kadro ortaya çıkacağından kimsenin şüphesi olmasın. Parti Genel Merkez binasıyla ilgili netleşmiş bir durum yok. Ön hazırlıklarda yapılıyor. Ulaşımın kolay olacağı bölgeler üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Hedef son baharda partiyi hasretle bekleyen Türk milleti ile kucaklaştırmak."

Partinin amblemi ve ismi ile ilgili her kesimden gelen önerileri dikkate aldıklarını ve alanında uzman isimlerin üzerinde çalıştığına da değinen Ok sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca Türkiye'nin 4 bir yanından 7'den 70'e öneriler geliyor. Bunlar da değerlendirmeye alınıyor. Belirli bir eleme ve üzerinde yapılan istişareler sonrası Sayın Meral Akşener Hanımefendiye takdim edilecek. Son yapılacak istişareler sonucunda Türk milletinin gönlünde mühür gibi yer edecek bir parti adı ve amblemi ortaya çıkacak. "