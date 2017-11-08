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İsmail Ok: "Yeni sistemde en çok emlakçılar kazanacak"

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İsmail Ok: "Yeni sistemde en çok emlakçılar kazanacak"
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, hükümetin yeni eğitim sistemini eleştirdi.

Hükümetin eğitim politikasını eleştiren Ok, İYİ Parti olarak iktidara geldiklerinde, eğitimin bütün bileşenlerini sistemin içine dahil ederek Türkiye´yi ilk 5 yılda dünyada ilk 10 ülke arasına, 10 yılda ise ilk 5 ülke arasına çıkaracakları sözünü verdi.

"YENİ SİSTEMDE EN ÇOK EMLAKÇILAR KAZANACAK"

Bütün okulların Anadolu Lisesi yapılmasının eğitim kalitesinin dibe vurmasının nedenlerinden biri olduğunun altını çizen Ok, "Liyakatsız atamalar sonucu Türk gençliğinin aydınlık geleceği karartılmıştır. Eğitimde akşamdan sabaha yapılan sistem değişikliği bir nesli daha yok edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Her velinin, çocuğunun kaliteli okullarda eğitim almasını isteyeceğini vurgulayan Ok, "Eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldırdınız. Getirdiğiniz sistem ile varoşlarda yaşayan çocukların kaliteli eğitim alma imkanını yok ettiniz. Parası olan veya sahte ikamet adresi alanlar iyi eğitim alacak. Veliler, artık nitelikli okulların bahçesini gören daire arayacak. Yeni sınav sisteminde en çok emlakçılar kazanacak." diye konuştu.

"60 SORUYLA GERÇEK BAŞARI TESPİT EDİLEMEZ"

Ok, bir öğrencinin nitelikli liseye girebilmesi için sadece 60 sorunun sorulacağını ve 60 soru ile çocukların geleceğinin belirleneceğini anlattı.

Objektif olarak bakıldığında 60 soru ile çocukların gerçek başarısının tespitinin bilimsel anlamda mümkün olmadığını savunan Ok, yeni sistemin hiç bir ilmi dayanağının bulunmadığını kaydetti.

Eğitim ve öğretim yılı sonunda öğrenci yerleştirmede kaos yaşanacağını iddia eden Ok, "Çocuklarımızın geleceği karartılacak, velilerimizin maddi ve manevi emeği yok edilecek. AK Parti hükümetleri çocuklarımızın geleceğini karartmıştır.” diyerek sözlerine ekledi.

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