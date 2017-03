İsmail Ok'dan, Almanya krizine açıklama

MHP Balıkesir Milletvekili Ok, Almanya Başbakanı Merkel'in, Türkiye'deki referandum kampanyasının bir parçası olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Danışıklı dövüş, Merkel'in Türkiye'deki planı etkilemeye dönük planın bir parçası olduğuna inanıyorum" dedi.

MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Hollanda ve Almanya arasında yaşanan diplomatik krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Almanya'nın referandum kampanyası için Türkiye ile 'danışıklı dövüş' içinde olduğunu savunan Ok, şöyle konuştu:

"DÜN 'ONE MINUTE' BUGÜN..."



"Dün 'one minute' diyorlardı niye, o zaman o prim yapıyordu çünkü. Hani o zamanın başbakanı Erdoğan Gazze'ye gidecekti. Hala bekliyor Gazze Erdoğan'ı. Ama iki seçim kazandılar 'one minute' ile. Şimdi yine Merkel, Hollanda tıpkı dün 'one minute' de olduğu gibi Türkiye'deki referandum üzerine etkisini gördükleri için ve şuna da inanıyorum Merkel'in de işin bir parçası olduğuna inanıyorum. Danışıklı dövüş. Merkel'in Türkiye'deki planı etkilemeye dönük planın bir parçası olduğuna inanıyorum.

Her seçim öncesi bir mağduriyet buluyorlardı bu sefer bulamadılar ve Avrupa'ya sarıldılar. Dün biz AB'nin dayatmalarını emredici, bunlar yanlış diyorduk. Onlar ne diyordu? Türkiye'de demokrasi Türkiye'de hukuk var. Ve artık bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları AB'ye vizesiz girebilir diyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını köpeklere ısıttırıyorlar. Bakanı sınır dışı ettiriyorlar. Türk devletinin gururu ve onuru ayaklar altına alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler devlet yönettiklerinin farkına varmaları gerekiyor. Burası bir aşiret değil. Eğer hükümetimiz samimiyse İncirlik üssündeki Alman uçaklarının uçuşunu durdursun. Hollanda'nın Türkiye'de aldığı ihaleyi iptal etsin. Hamasetle bu işler olmuyor biz gereğini yapmasını söylüyoruz.

Merkel'in bu işin içinde danışıklı dövüş olduğunu birçok uluslararası siyaset bilimci söylüyor. Hollanda ile ilgiliyse 'bizim bu hafta seçimlerimiz var. Haftaya gelin propagandanızı yapın' diye duyumlarımız var"

"ONLARA O HAZZI YAŞATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"



MHP'den ihraç edilmesine ilişkin mahkemeye başvurup başvurmayacağı sorulan İsmail Ok, "Mahkemeye başvurmayı düşünmüyorum Onlara o hazzı yaşatmamak için gitmek istemiyorum" dedi.