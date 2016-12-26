İsmail Saymaz Türk Ocağı'nda

İsmail Saymaz, İstanbul Türk Ocağı'nda sevenleriyle bir araya geliyor. İstanbul Türk Ocağı'nın düzenlediği '100 Yıl Sohbetleri' kapsamında okurlarıyla ve sevenleriyle bir araya gelecek olan Saymaz, 'Türkiye'de gazetecilik' üzerine bir konuşma yapacak.

İstanbul Türk Ocağı'nın düzenlediği '100 Yıl Sohbetleri' kapsamında okurlarıyla ve sevenleriyle bir araya gelecek olan Saymaz, 'Türkiye'de gazetecilik' üzerine bir konuşma yapacak.

Konferans, 30 Aralık 2016, saat 18.00'de Türk Ocağı'nın İstanbul Çemberlitaş'taki merkezinde başlayacak.

İSMAİL SAYMAZ KİMDİR?

Aslen Erzurum kökenli bir aileden gelen İsmail Saymaz, 11 Temmuz 1980 tarihinde Rize'de doğdu. İlkokul ve lise öğrenimini Rize'de tamamladı. Lise yıllarında Ülkücü bir düşünce yapısına sahip olmuş ardından da edebiyat öğretmeninin önerdiği kitaplar ile sol kesime ilgi göstermiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Saymaz 15 yaşındayken yerel radyolarda edebiyat programları yaptı. Daha sonra ise yerel televizyon kanallarındaki tartışma programlarına katıldı. Gazetecilik hayatına ise ilk olarak Rize'de başladı. Ardından İstanbul ve Konya gibi şehirlerde bulunan yerel gazetelerde çalıştı. 2002 yılında Radikal gazetesinde görev yapmaya başladı.İnsan hakkı ihlalleri ve düşünce özgürlüğü üzerine çeşitli haberler yaptı ve bu konularda kitaplar yayınladı. Erzincan davası başta olmak üzere çeşitli haberleri nedeniyle yirmiye yakın davada yüz yılı aşkın hapis cezası istemiyle yargılandı. Gezi Parkı protestoları'nın yaşandığı dönemde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın darp edilme görüntülerini ortaya çıkarıp kamuoyu ile paylaştı. 2014 yılında ise Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından yılın “100 Basın Kahramanı” listesinde yer aldı. Saymaz gazetecilik mesleği dışında çeşitli haber kanallarındaki tartışma programlarına da katılmaktadır.