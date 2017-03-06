İsmail Saymaz'dan Kurtuluş Tayiz'e çok sert tepki!
Gazeteci İsmail Saymaz, Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz'e sert sözlerle yüklendi. Tayiz'in "Evet'in dışındaki yollar bölünmeye çıkar" sözlerini hedef alan Saymaz, "PKK'da 13 yıl yatmış adam, 'evet dışındaki yollar bölünmeye çıkar' diye yazıyor" dedi.
Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'ın yandaş yazara yaptığı gönderme sosyal medyanın gündemine oturdu.
Saymaz, Twitter hesabından isim vermeden yaptığı paylaşımda "PKK'dan 13 yıl yatmış adam, "evet dışındaki yollar bölünmeye çıkar" diye yazıyor. milli güvenlik dersini, eski pkk hükümlüsünden alıyoruz" ifadelerini kullandı.
İşte Saymaz'ın o paylaşımı:
O SÖZLER KURTULUŞ TAYİZ'E
Saymaz'ın isim vermeden gönderme yaptığı mesajın Akşam Gazetesi köşe yazarı Kurtuluş Tayiz''e gittiği anlaşıldı. Bugünkü köşe yazısındaki " 'Evet'in dışındaki yollar bölünmeye çıkar" yorumunda bulunan Tayiz, geçmişte PKK terör örgütü üyeliğinden 13 yıl hapis yatmıştı.
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