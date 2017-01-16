İsmet İnönü müfredattan kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırlayıp öneriye açtığı müfredat taslağındaki çağdaş Türk ve dünya tarihi dersinin öğretim programında ‘2. Dünya Savaşı’ konusuyla ilgili değişiklikler yapıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre MEB’in ilkokul, ortaokul ve liseler için hazırladığı yeni müfredatta, dikkat çekici değişiklikler özetle şöyle:



Felsefe dersinde ünite sayıları azaltıldı. ‘Felsefeyle tanışma’, ‘Bilgi felsefesi’, ‘Varlık felsefesi’, ‘Ahlak felsefesi’, ‘Sanat felsefesi’, ‘Din felsefesi’, ‘Siyaset felsefesi’ ve ‘Bilim felsefesi’ ünitelerinden oluşan ortaöğretim felsefe dersinin üniteleri yeni taslakta, ‘İlkçağ Felsefesi’, ‘Ortaçağ Felsefesi’, ‘Rönesans ve 17. yy. Felsefesi’, ‘18. yy. Aydınlanma Felsefesi’ ve ‘Çağdaş Felsefe’ olarak kronolojik sırayla yer aldı.

Genel başlıklarda toplanan felsefe dersinde yeni müfredata göre ders saatleriyle ilgili değişiklik yapılmazken kazanımlar azaltıldı. 72 saatlik ders süresi değiştirilmezken, eski müfredatta 58 olan kazanım sayısı 20’ye düşürüldü.

15 TEMMUZ'A ÖZGÜ METİN

İlk kez 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrencilere anlatılacak 15 Temmuz darbe girişimi, felsefe dersi kapsamında da işlenecek. Lise öğrencilerinden, “Milli irade, hukuk devleti ve demokrasi bilinci çerçevesinde anti demokratik darbe girişimi karşısında 15 Temmuz 2016’da gösterilen halk direnişini değerlendiren özgün bir metin yazma çalışması” yapmaları istenecek.

Çağdaş Türk ve dünya tarihi dersinin ‘Soğuk Savaş Dönemi’ ünitesine, ‘Demokrat Parti döneminde Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler’ başlıklı yeni bölüm eklendi. Derste işlenecek konular arasına, 1946-1950 seçimleri ile seçim usullerindeki değişim üzerinde durulacağı vurgulandı. Aynı dersin bir başka ünitesinde ise mülteci sorununa değinildi.

Güncellenen öğretim programlarının tamamında değerler, konu ve kazanımlarla ilişkilendirildi. Buna göre değerler tüm derslerle ilişkilendirilecek. Belirlenen değerler kitaplara girecek ve sınıflarda okutulacak. ‘Değerler eğitimi’ başlığında, “Milli birlik ve dayanışma ile toplumsal uyumun temelindeki millî, manevi ve evrensel değerlerin özümsenmesi; bunların tutum ve davranışa dönüştürülerek toplumsal hayata yansıtılması giderek artan bir öneme sahiptir” ifadelerine yer verildi.

Çağdaş Türk ve dünya tarihi dersinde ‘2. Dünya Savaşı’ konusuyla ilgili dikkat çekici değişiklikler yapıldı. Müfredatta, 2. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin dış politikası ve savaş sırasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik gelişmeler bölümünden, ‘İsmet İnönü’ başlığı kaldırıldı. İnönü, o dönemde tüm baskılara rağmen, izlediği politikalarla Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı’na girmemesini sağlamıştı. Bu bilgiler, müfredatta olmayacak.

DNA ONARIMI ANLATILACAK

Lise kimya kitabında, ‘Kimyasal Türler Arası Etkileşimler’ konu başlığı altında Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’a da yer verildi. Prof. Dr. Sancar’ın DNA’nın onarımı ile ilgili çalışmaları ve kısa biyografisi okuma parçası olarak öğrencilere verilecek. Ayrıca hayatını toplumda bir Türkçe bilinci oluşturmaya adayan Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu da müfredatta unutulmadı. Sancar ve Sinanoğlu’nun bilim dünyasına katkılarının derslerde verilmesi öngörüldü.

Çağdaş Türk ve dünya tarihi kitabında, Türkiye’deki bilimsel ve teknolojik gelişmelere de yer verildi. TÜRKSAT, Anka, Hürkuş, Göktürk, Altay gibi yerli üretimlerin üzerinde durulması ve öğrencilere araştırma yaptırılması istendi. Türkiye’nin uluslararası spor müsabakalarındaki başarıları; Galatasaray’ın UEFA kupasını kazanması, Türkiye’nin Dünya Kupası başarıları, Sinan Şamil Sam’ın kıtalararası boks şampiyonluğu, Hamza Yerlikaya’nın dünya ve olimpiyat güreş şampiyonlukları, Kenan Sofuoğlu’nun Supersport dünya şampiyonluğu gibi konular da kitaplarda yerini alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin 13 Ocak’ta askıya çıkan yeni müfredat taslağını Twitter’da değerlendirdi. Müsteşar Tekin, yeni müfredatta başta Atatürk olmak üzere Türkiye ve değerlere sahip çıkıp koruyacakları bir konsept öngördüklerini belirterek, taslak öğretim programlarının bir ders ya da sınıf seviyesinde değil, bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Milli ve manevi değerlerin de müfredatta yer aldığını anlatan Tekin açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi:

ORTAK AKIL

“Bilindiği üzere bir müfredat güncellemesini cuma günü kamuoyu ile paylaştık. Ortak aklı bulma amaçlı iyi niyetli bir girişim kuşkusuz. Öncelikle müfredat sadece bir sınıf seviyesinde ve tek ders bazında değil bütün olarak değerlendirilmesi gereken bir konu. Hazırladığımız müfredatları incelerken sadece bir sınıftaki tek bir derse bakılarak yorum yapmak hatalı ve eksik bir bakış olacak. Müfredat taslağımızın tamamında çocuklarımıza başta Atatürk olmak üzere bu ülkeye ve değerlerimize hakkıyla sahip çıkıp koruyacakları bir konsept öngörüldü.

Herhangi bir değeri salt bir derse endeksleyerek vermek hem pedagojik açıdan ve hem de oluşturduğunuz konsept açısından uygun değil. Atatürk ve onun çocuklarımıza ve gençliğimize emanet ettiği başta Cumhuriyet, demokrasi ve bağımsızlık olmak üzere bu coğrafyaya vatan bilinciyle sahip çıkmayı temin edecek milli ve manevi bütün değerleri vermek müfredat taslağının en öncelikli parametrelerinden birisi. Bu değerler bütün müfredatın içerisinde ayrıca kurgulandı. Müfredatın tamamına bakmak gerekir.”