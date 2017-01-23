İsmet Özel'den "Milliyetçiliği ayaklar altına aldık" sözlerine sert tepki

Şair İsmet Özel, Erdoğan’ın “Biz milliyetçiliği ayaklar altına almışız” sözleriyle ilgili çok sert bir açıklama yaptı. Özel, "Türk milliyetçiliğini ayaklar altına almağa niyetlenenleri ayaklar altına almadıkça devam edemez" ifadelerini kullandı.

İslamcı camianın yakından takip ettiği eski Milli Gazete yazarı ve İstiklal Marşı Derneği Başkanı İsmet Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı çok sert ifadelerle eleştirdi.

ERDOĞAN’IN ‘İSTİKLAL HARBİ’ SÖZLERİNE NE YANIT VERDİ

Şair İsmet Özel İstiklal Marşı Derneği sitesindeki “Türkler yeni bir İstiklâl Harbi verecek halde mi?” başlıklı yazısında, Erdoğan’ın “Yeni bir istiklal savaşı başlattık" sözlerini eleştirdi. “Ömrümün sonunda yeni bir İstiklâl Harbi görmek de mi var?” diye soran İsmet Özel, o soruya şöyle yanıt verdi; “Olsaydı hiçbir Bush yönetimi Türkiye’de istediği hükümeti kurduramaz, hiçbir hükümet de bırakın Suriye’yi allak bullak eden habis planın bir parçası olmağı Afganistan’a asker gönderecek kadar bile kuduramazdı. İkazınızı tekrar ettiğinizi işitir gibiyim: ‘Ona buna lâf çaktıracağına kendine bak!’

(…)Ne halde olduklarını, kendilerinde yeni bir İstiklâl Harbi verecek mecal kalıp kalmadığını merak ettiğimiz Türkler yerlerini tarih sahnesinde alarak ayrımcı çarpıklığın kıyamete kadar devam etmesine engel çıkarmışlardı. Sözünü ettiğim engelin neyi ihtiva ettiğini anlamak Türk olmak için, giderek kalın Türk olmak için yeter. Keyfiyetten mahiyete doğru yol almak isteyen herkes Türklük ile Müslümanlık arasındaki münasebeti kendi şahsiyetiyle kıyas etsin.”

“TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ AYAKLAR ALTINA ALMAĞA NİYETLENENLERİ AYAKLAR ALTINA ALMADIKÇA DEVAM EDEMEZ”

İsmet Özel yazısının son bölümünde ise, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce söylediği “Biz milliyetçiliği ayaklar altına almışız” sözlerine gönderme yaparak, “Hiç kimse halis adamların 1918’de başlattıkları İstiklâl Harbi’ne Türk milliyetçiliğini ayaklar altına almağa niyetlenenleri ayaklar altına almadıkça devam edemez.” dedi.

İsmet Özel’in yazısının son bölümü şöyle:

“93 Harbinde askerlik yapmış her iki dedemin de büyüğüm olduğunu ben biliyorum. İstiklâl Harbi’ni verenler ya 93 Harbi mağdurları yahut onların oğullarıydı. Gözleri kendi gözleriydi, gözlerini gâvurdan ödünç almamışlardı. Kiralık ruh, veresiye hayat bahsi kapanmadıkça Türk tavrıyla bağ kuramayacağız. Hiç kimse halis adamların 1918’de başlattıkları İstiklâl Harbi’ne Türk milliyetçiliğini ayaklar altına almağa niyetlenenleri ayaklar altına almadıkça devam edemez. Bunu bir şair söylüyor. Şairden başkası bunu söyleme gücüne sahip değil.”