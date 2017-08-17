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İspanya basını: Basılan restoran, Türk restoranı!

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İspanya basını: Basılan restoran, Türk restoranı!
İspanya basını, silahlı 2 kişinin bastığı restoranın, Türk restoranı olduğunu açıkladı. Polis restoranın etrafını kuşattı.

El Pais’e konuşan polis kaynaklarına göre, kentin en ünlü alışveriş caddelerinden La Rambla’da yayalara yönelik terör saldırısını gerçekleştiren kişiler, ardından yakınlardaki El Raval semtinde bir bar-restorana daldılar.

Resmi Katalan televizyonu, ayrıca, silahlı birkaç kişinin Las Ramblas’taki Bar Luna de Estambul isimli bir Türk restoranına girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı.

İspanyol medyasında, silahlı iki kişinin buradaki müşterileri rehin aldığı ve polislerin mekanı kuşattığı belirtiliyor.

Bu bölgede bulunanlar Twitter hesaplarından silah sesleri duyduklarını paylaşıyorlar.

CNN Türk’e konuşan Abdullah Ağar bu restoranın bir Türk restoranı olduğunu ve saldırının IŞİD izleri taşıdığını söyledi.

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