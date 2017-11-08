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İspanya Mahkemesi'nden flaş Katalonya kararı

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İspanya Mahkemesi'nden flaş Katalonya kararı
İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanını resmi olarak iptal etti

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalan Parlamentosu'nun 27 Ekim'de gerçekleştirdiği tek taraflı bağımsızlık ilanını resmi olarak iptal etti. Bağımsızlığın iptalinin Çarşamba günü ilan edilmesi bekleniyor. 

Mahkeme ayrıca yine İspanya merkezi hükümetinin talebini dikkate alarak, verilen mahkeme kararlarına karşı geldiği gerekçesiyle eski Katalonya Parlamento Başkanı Carme Forcadell ve iki Başkan Yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

KATALONYA PARLAMENTO BAŞKANI VE YARDIMCILARI İFADE VERECEK

Bu arada İspanya Devlet Başsavcısı tarafından "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan eski Katalonya Parlamentosu Başkanı Forcadell ve Divan Kurulu'nun 5 üyesi yarın Madrid'deki Yüksek Mahkemede ifade verecek.

Savcılık, eski Katalonya özerk yönetimi hükümeti üyelerinde olduğu gibi Forcadell'in de tutuklu yargılanmasını talep ediyor.

Katalonya'nın bağımsızlık ilanının ardından İspanya Senatosu, hükümetin Katalonya'yı doğrudan yönetme kararını onaylamış, ardından Katalan yöneticiler ve polis müdürleri görevden alınmıştı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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