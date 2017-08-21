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İspanya'daki saldırının şüphelisi yakalandı

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İspanya'daki saldırının şüphelisi yakalandı
Katolonya polisi, Barcelona'nın batısındaki Subirats'da bir olay yaşandığını duyurdu.

İspanyol Radyo Cadena, patlayıcı yeleği giymiş bir kişinin öldürüldüğünü öne sürdü.

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