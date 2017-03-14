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İspanyol basınından flaş Arda iddiası

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İspanyol basınından flaş Arda iddiası
İspanyol basını Barcelona'nın yıldız futbolcusu Arda Turan'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını öne sürdü.

'Esports Cope' adlı radyo programının gündeme getirdiği "Arda'nın Çin'den gelen teklifleri ciddi şekilde değerlendirdiği" iddiası, Katalan spor gazeteleri El Mundo Deportivo ve Sport'ta da geniş yer buldu.

El Mundo Deportivo gazetesinde habere ilişkin şöyle denildi:

"Arda'nın Barcelona'da devamlılık sorunu var. Kendisine ilk 11'de sabit bir yer de bulamadı. Arda, bu zamana kadar düşünmediği Çin Süper Ligi fırsatını artık kaçırmayabilir ve çok büyük bir sözleşmeye imza atabilir."

Sport gazetesindeki haberde de, Barcelona Kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun Çin'deki iki kulüpten aldığı teklife sıcak bakmaya başladığını belirterek "Arda bu sezon forma giydiği 29 maçta 13 gol, 7 asistlik istatistiğiyle kariyerinin en iyi dönemini geçiriyormuş gibi görünse de, bu Barcelona'nın taleplerini karşılamıyor." denildi.

Gazetede şu ifadelere yer verildi:

"Barcelona'nın orta saha ve hücumdaki rekabetinde Arda'nın istikrarı yeterli olmuyor. Türk futbolcu, ekonomik yönden cazip olan Çin ligini artık daha ciddi düşünüyor."

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