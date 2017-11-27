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İspanyol medyasından Arda Turan iddiası

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İspanyol medyasından Arda Turan iddiası
İspanyol basını, Fransız temsilcisi Monaco'nun Arda Turan'ı ocak ayında satın alma opsiyonlu kiralamayı istediğini yazdı.

Barcelona'da bu sezon hiçbir maçta ilk 18'e giremeyen Arda Turan'ın, ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Arda'nın son talibi Fransa Ligi ekiplerinden Monaco oldu. Bu sezon hem Fransa Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Fransız temsilcisi ocak ayında yapacağı transferler ile tekrar iddialı bir takım olma niyetinde. 

Arda Turan'ı da transfer listesinde bulunduran Monaco, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık istediği İspanyol basınında yer aldı. 

İspanyol basını Barcelona'nın Arda Turan yerine Mesut Özil'i devre arasında takıma katacağını da iddia etti.

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