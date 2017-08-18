Bugünkü YENİÇAĞ »

İspanyol polisi teröristin kimliğini açıkladı

»
İspanyol polisi teröristin kimliğini açıkladı
Barcelona'daki terör saldırısının ardından güvenlik görevlilerinin saldırganı arama çalışmaları sürüyor. Polis, şüpheliyle ilgili fotoğraf yayımladı. Fotoğrafın yayımlanmasının ardından şüphelinin gözaltına alındığı iddia edildi.

İspanyol basını, polisle çatışmaya giren başka bir şüphelinin ise vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan saldırıda kullanılan beyaz minibüsü kiralayan kişi olduğu tespit edilen ve minibüsün içerisinde pasaportu bulunduktan sonra tutuklanan şüpheli Driss Oukabir'in, polise verdiği ifadesinde olay gerçekleştiği esnada Barcelona'da olmadığını, pasaportunun ise kardeşi tarafından çalındığını ileri sürdüğü bildirildi.

s1-025.jpg

Polisin yetkililerine göre, şüpheli Fas asıllı İspanyol vatandaşı Driss Oukabir olarak açıklandı.

Teröristin kimliğinin açıklanmasının hemen ardından İspanyol yerel basını Oukabir'in yakalandığını duyurdu.
s3-016.jpg

Katalan Yönetimi de yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili olarak 2 şüphelinin yakalandığını belirtti.

LaVanguardia gazetesinin haberine göre, polisle çatışmaya giren bir şüpheli vurularak öldürüldü.

20170817_2_25302212_25033529_web-(1).jpg

 

 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Saklandıkları evde kendilerini patlattılarSaklandıkları evde kendilerini patlattılare-Devlet hacklendi mi?e-Devlet hacklendi mi?Yıllık izin yönetmeliği değiştiYıllık izin yönetmeliği değiştiİnternet reklamıyla 37 milyon lira dolandırdı!İnternet reklamıyla 37 milyon lira dolandırdı!Kahramanmaraş'ta korkutan depremKahramanmaraş'ta korkutan depremO iddia ilçeyi karıştırdıO iddia ilçeyi karıştırdıİşçileri taşıyan traktör devrildi: 7 ölüİşçileri taşıyan traktör devrildi: 7 ölüİspanyol polisi teröristin kimliğini açıkladıİspanyol polisi teröristin kimliğini açıkladıBalkan Yolculuğu: Sırbistan’dan Bosna Hersek'eBalkan Yolculuğu: Sırbistan’dan Bosna Hersek'eTESUD Başkanı Karakuş: Afrin ve İdlib için pazarlık varTESUD Başkanı Karakuş: Afrin ve İdlib için pazarlık var
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti