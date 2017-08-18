İspanyol polisi teröristin kimliğini açıkladı

Barcelona'daki terör saldırısının ardından güvenlik görevlilerinin saldırganı arama çalışmaları sürüyor. Polis, şüpheliyle ilgili fotoğraf yayımladı. Fotoğrafın yayımlanmasının ardından şüphelinin gözaltına alındığı iddia edildi.

İspanyol basını, polisle çatışmaya giren başka bir şüphelinin ise vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan saldırıda kullanılan beyaz minibüsü kiralayan kişi olduğu tespit edilen ve minibüsün içerisinde pasaportu bulunduktan sonra tutuklanan şüpheli Driss Oukabir'in, polise verdiği ifadesinde olay gerçekleştiği esnada Barcelona'da olmadığını, pasaportunun ise kardeşi tarafından çalındığını ileri sürdüğü bildirildi.





Polisin yetkililerine göre, şüpheli Fas asıllı İspanyol vatandaşı Driss Oukabir olarak açıklandı.



Teröristin kimliğinin açıklanmasının hemen ardından İspanyol yerel basını Oukabir'in yakalandığını duyurdu.



Katalan Yönetimi de yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili olarak 2 şüphelinin yakalandığını belirtti.

LaVanguardia gazetesinin haberine göre, polisle çatışmaya giren bir şüpheli vurularak öldürüldü.





