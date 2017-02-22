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İsrail Suriye'yi vurdu!

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İsrail Suriye'yi vurdu!
İsrail uçakları Suriye ordusunun mevzilerini vurdu.

İsrail uçakları gece boyunca Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalına saldırı düzenledi. Saldırıların hedefinde Lübnan sınırındaki Kalamun Dağları yakınında konuşlu Suriye askerlerinin olduğu belirtildi.

Al Masdar'ın Suriye ordusundaki kaynaklarından edindiği bilgiye göre İsrail uçağı Lübnan üzerinden uçtuktan sonra Suriye'ye geçti. Saldırıda ardından ölen ya da yaralanan olmadığını da kaydedildi.

İsrailli yayın organı Jerusalem Post ise saldırıyla ilgili geçtiği haberinde İsrail uçaklarının bölgede faaliyet gösteren Rus savunma sistemleri tarafından engellenmemesi için Lübnan’dan geldiklerini yazdı.

Saldırının Suriye ordusuyla birlikte hareket eden Hizbullah mevzilerine yönelik olduğu iddia edilen haberde, saldırının Hizbullah lideri Nasrallah’ın İsrail’e yönelik sert açıklamalarda bulunmasından 1 hafta sonra gerçekleşmesinin dikkat çekici olduğu belirtildi.

Nasrallah geçen hafta yayımlanan röportajında "Hizbullah'ın İsrail'le yapılacak bir savaşta kırmızı çizgilere sahip olmayacağını" söylemişti.

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