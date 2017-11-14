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İsrail'den Avrupalı milletvekillerine engel

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İsrail'den Avrupalı milletvekillerine engel
İsrail makamlarının, İsrail'i boykot kampanyasına destek verdikleri gerekçesiyle 7 Avrupalı milletvekilinin Filistin'e ve ülkeye girişine izin vermediği bildirildi.

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi Sözcüsü Sarah Pritchett, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail yönetiminin, boykot kampanyasına destek verdikleri gerekçesiyle 7 Avrupalı milletvekilinin ülkeye girişine izin vermemesi, milletvekili de olsa politikalarına karşı yükselen aykırı seslere tahammül edemeyen Moğolların davranışıdır." ifadesini kullandı.

Pritchett, İsrail'in uluslararası kişilerin Filistin topraklarına girmesini engellemesinin, Filistinlileri dünyadan izole etme ve burada yaşanan gerçekleri örtbas etme çabası olduğunu vurguladı.

İsrail'in geçen ağustos ayında Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi Genel Sekreteri Pam Bailey'i ülkeye almadığını hatırlatan Pritchett, geçen yıllarda da Birleşmiş Milletler (BM) ofislerinde çalışanlar ile aktivistlere aynı baskının uygulandığını kaydetti.

Pritchett ayrıca, Avrupalı milletvekillerinin bu ay içinde Filistin ve İsrail'e gerçekleştirmek istedikleri 4 günlük ziyaretin İsrail tarafından reddedildiğini belirtti.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberinde, İçişleri Bakanı Aryeh Mahlouf Deri ile İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan'ın, "söz konusu milletvekillerinin, 2002'den bu yana hapiste olan Fetih Hareketi Merkez Konseyi Üyesi Mervan el-Bergusi'yi ziyaret etmeyi planladıkları ve İsrail'e girişlerine izin verilmeyeceği" yönündeki sözlerine yer verilmişti.

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