Bugünkü YENİÇAĞ »

İsrail'in 'İslam alimi' gösterdiği Adnan Oktar da 'evet' diyecek

»
İsrail'in 'İslam alimi' gösterdiği Adnan Oktar da 'evet' diyecek
Adnan Oktar, referandumda 'evet' diyeceğini açıkladı ve şu anki gidişatın riskli olduğunu söyledi.

"İsrail, Filistin'i bombalamakta haklı" diyen ve İsrail tarafından da 'İslam alimi' olarak gösterilen Adnan Oktar, referandumda 'evet' diyeceğini açıkladı.

BBP ile Saadet Partisi'nin 'evet' dememesi halinde durumun riskli olduğunu söyleyen Oktar, "Kanaatim geldi. Gereksiz tedirgin olmaya gerek yok. 'Evet'te 'hayır' var diye görüyorum. BBP ile de görüşelim, onlar da 'evet' desinler. Saadet'le de görüşelim onlar da 'evet' desinler, riski anlamamış olabilirler. Bu arkadaşları ikna edelim. Öbür türlü riskli. Ciddi bir risk olur" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 8
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Erdoğan: Karşı çıkan gafiller yanlış söylüyorlarErdoğan: Karşı çıkan gafiller yanlış söylüyorlarKaymakamlık, Atila Kaya'nın toplantısını iptal ettiKaymakamlık, Atila Kaya'nın toplantısını iptal ettiKoray Aydın'dan referandum mesajıKoray Aydın'dan referandum mesajıİsrail'in 'İslam alimi' gösterdiği Adnan Oktar da 'evet' diyecekİsrail'in 'İslam alimi' gösterdiği Adnan Oktar da 'evet' diyecekHDP'li Aslan serbest bırakıldıHDP'li Aslan serbest bırakıldıÖztunç: Mitinge kamptan 4 bin Suriyeli getirildi!Öztunç: Mitinge kamptan 4 bin Suriyeli getirildi!Saadet Partisi'nden çok sert Başkanlık sistemi eleştirisiSaadet Partisi'nden çok sert Başkanlık sistemi eleştirisiDevlet Bahçeli formülleri bırakmalı bildiğini açıklamalıdırDevlet Bahçeli formülleri bırakmalı bildiğini açıklamalıdırAKP ve Bahçeli hayır ile giderAKP ve Bahçeli hayır ile giderÇağrı Türkeş: Babam yaşasaydı 'hayır' derdiÇağrı Türkeş: Babam yaşasaydı 'hayır' derdi
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti