İsrail'in 'İslam alimi' gösterdiği Adnan Oktar da 'evet' diyecek

Adnan Oktar, referandumda 'evet' diyeceğini açıkladı ve şu anki gidişatın riskli olduğunu söyledi.

"İsrail, Filistin'i bombalamakta haklı" diyen ve İsrail tarafından da 'İslam alimi' olarak gösterilen Adnan Oktar, referandumda 'evet' diyeceğini açıkladı.

BBP ile Saadet Partisi'nin 'evet' dememesi halinde durumun riskli olduğunu söyleyen Oktar, "Kanaatim geldi. Gereksiz tedirgin olmaya gerek yok. 'Evet'te 'hayır' var diye görüyorum. BBP ile de görüşelim, onlar da 'evet' desinler. Saadet'le de görüşelim onlar da 'evet' desinler, riski anlamamış olabilirler. Bu arkadaşları ikna edelim. Öbür türlü riskli. Ciddi bir risk olur" ifadelerini kullandı.