İsral basını yazdı! İşte Rusya ABD ve İsrail'in Suriye planı...

Rusya, ABD, İsrail ve Ürdün'ün, Suriye'nin güneyinde güvenli bölge ve ateşkes için gerçekleştirdiği gizli görüşmeler İsrail basınında yer aldı.

İsrail'de yayımlanan Haarets gazetesi Rusya, ABD, İsrail ve Ürdün'ün, Suriye'nin güneyinde ateşkes sağlanıp güvenli bölge oluşturulmasından önce gerçekleştirdiği gizli görüşmeleri sayfalarına taşıdı.

Gazetenin İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya, ABD, İsrail ve Ürdün'den yetkililer, Ürdün'ün başkenti Amman'da ve bir Avrupa ülkesinin başkentinde görüşmeler gerçekleştirdi.

GİZLİ GÖRÜŞME YAPILDI

Haaretz'in haberinde, söz konusu gizli görüşmelere Kremlin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Michael Ratney, ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ve İsrail istihbarat servisi Mossad temsilcileri ile ordu yetkilileri katıldı. Buna göre Amman'da aynı günde iki görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmelerden ilkine İsrail, Rusya ve ABD'nin temsilcileri katılırken ikici görüşmede ise İsrail, ABD ve Ürdün yetkilileri yer aldı.

İSRAİL'DEN İRAN GÜÇLERİ TEPKİSİ

Amman'daki toplantılardan birkaç gün sonra da İsrail, ABD ve Rusya temsilcilerinin Avrupa ülkelerinden birinin başkentinde bir görüşme gerçekleştirdiği, buradaki görüşmeye Ürdün'dekilere kıyasla daha üst düzey yetkililer katıldığı kaydedildi. Ancak , İsrail'in Rusya ve ABD arasında varılan anlaşmadan memnun kalmadığını söyleyip bunun nedeninse anlaşma metninde İranlı güçlerin Suriye'den ayrılmasına ilişkin herhangi bir ibare yer almaması olduğunu kaydetti.

GİZLİ GÖRÜŞME NE ZAMAN YAPILDI?

Gizli görüşmelerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Temmuz'da Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirdiği görüşmeden birkaç gün önce yapıldığı da kaydedildi. Söz konusu görüşmede Putin ve Trump, ABD, Suriye'nin Ürdün sınırında yani güneybatısında (Dera ve Kuneytra) ateşkes sağlanması ve güvenli bölge oluşturulması üzerinde uzlaşmıştı. Ürdün'ün de desteklediği bu ateşkesin denetiminin ABD ve Ürdün ile koordinasyon içerisinde Rus askeri polisi tarafından yapılmasına karar verilmişti.



Daha önceyse Rusya, Türkiye ve İran, biri İdlib, biri Humus, biri Doğu Gura, biri de ülkenin güneyinde olmak üzere Suriye'de dört güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin bir memorandum imzalamıştı.