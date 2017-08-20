İşsizin parası nereye harcanıyor?

Bakan Elvan, işini kaybedenler için kurulan İşsizlik Fonu’ndan, son 15 yılda yapılan 62 milyar 300 milyon 601 bin liralık harcamanın, sadece yüzde 32’sinin işsizlere aktarıldığını açıkladı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, işini kaybedenler için kurulan İşsizlik Fonu'ndan, son 15 yılda yapılan 62 milyar 300 milyon 601 bin liralık harcamanın, sadece yüzde 32'sinin işsizlere aktarıldığını açıkladı. Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in soru önergesini yanıtlayan Elvan, 2008-2012 yılları arasında fondan GAP kapsamındaki yatırımlara öncelik vermek kaydıyla genel bütçeye 11.5 milyar lira kaynak aktarıldığını kaydetti. Elvan şu bilgileri verdi:

GAP’A 11.5 MİLYAR TL

“İşsizlik Fonu'nun uygulamaya konulduğu 2002 yılından bu yıl ocak ayı sonu itibarıyla yaklaşık 15 yıllık süreçte 5 milyon 209 bin kişi işsizlik ödeneği aldı. Fonda 2017 sonu itibarıyla, işçi ve işveren primleri, devlet katkısı, faiz ve diğer gelirler adı altında toplam 173 milyar 720 milyon 790 bin lira gelir elde edilecek. Bu gelirin 62 milyar 300 milyon 601 bin lirası harcandı. Bu paranın 19 milyar 947 milyon 255 bin lirası işsizlik maaşı olarak aktarıldı. Buna karşın ‘aktif işgücü harcamaları', ‘işbaşı eğitim harcamaları', ‘istihdam teşvikleri', ‘doğum sonrası yarım çalışma ödeneği', ‘işsizlik sigortası alanların GSS primleri' ve İŞKUR'da çalışan sözleşmeli personele yapılan ödemeleri içeren ‘Diğer Giderler'e toplam 30 milyar 841 milyon 822 bin lira harcandı. 15 yılda oluşan giderin 11 milyar 511 milyon 524 bin lirası GAP yatırımlarına gitti. 2013'ten beri ise İşsizlik Fonu'ndan bu projeye para aktarılmıyor.”

AKP’NİN PROPAGANDA ARACI

CHP'li Murat Emir, İşsizlik Fonu'nun gerçek sahibinin işsizler olduğunu söyledi. Emir, “Burada biriken para işsiz kalanlara harcanmalıdır. Oysa AKP iktidarları bu fonu AKP'nin propaganda aracı olarak kullanmaktadır.