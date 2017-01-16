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İşsizlik 4 milyon kişiye dayandı!

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İşsizlik 4 milyon kişiye dayandı!
Türkiye'de işsizlik oranı, 2016 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı, 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi arttı ve 3 milyon 647 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 1,3 puan artarak yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre ise 0,5 puan arttı. Söz konusu oran eylülde yüzde 11,3 seviyesinde bulunuyordu.

Ekimde tarım dışı işsizlik 1,5 puanlık artışla yüzde 14,1 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,9 puanlık artışla yüzde 21,2 olarak gerçekleşti. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 1,3 puanlık artışla yüzde 12 oldu.

Ücretli veya yevmiyeli sayısı 18 milyon 494 bin

İstihdam edilen 27 milyon 267 bin kişinin 18 milyon 494 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 67,8'e karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 519 binini (yüzde 16,6) kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 42 binini (yüzde 11,2) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 212 binini (yüzde 4,4) işverenler oluşturdu.

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