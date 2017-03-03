İşsizlik maaşı rekora koşuyor!

İş-Kur'un verilerine göre, işsizlik maaşı alanların sayısı Türkiye’de ilk defa aylık bazda 500 bin sınırını aştı.

Habertürk Gazetesi’nden Tahsin Akça ve Ahmet Kıvanç bugünkü yazılarında işsizlik maaşını kaleme aldılar. İşte ikilinin yazısının ilgili bölümü: Ocak ayında İşsizlik Fonu'ndan 507 bin 357 kişiye işsizlik maaşı ödendi. İşsizlik maaşından yararlananların sayısı geçen yılın başından beri artış eğiliminde idi. Ocak ayında işsizlik maaşı alanların sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 gibi yüksek bir oranda artış kaydetti. İşsizlik maaşı alanların sayısında yaşanan bu yüksek artışın bir iyi bir de kötü yanı var.

3.7 MİLYON İŞSİZ

Kötü yanı, işsiz sayısının artıyor olması. İyi yanı ise işsizler arasından artık daha fazla kişinin işsizlik maaşı alabiliyor olması. 2008'deki küresel krizin Türkiye'ye yansıdığı 2009 yılında işsizlik oranı şubat ayında yüzde 16.1'e ulaştı. 3 milyon 802 bin kişi işsiz kaldı. İşsiz sayısının 3 milyon 776 bin olduğu mart ayında işsizlik oranı yüzde 15.8; işsiz sayısının 3 milyon 618 bin olduğu nisan ayındaki işsizlik oranı da yüzde 14.9 olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre, kasım ayı itibarıyla Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 12.1'e ulaştı. İşsiz sayısı ise 3 milyon 715 bin kişi oldu. İşsizlerin sayısı, 2009 yılında rekor kırılan aylardaki seviyelerin altında kaldı.

SON İŞSİZLİK VERİSİNİN YÜZDE 13.6'SI KADAR

Buna karşılık, 2009 yılında işsizlik fonundan yararlananların sayısı şubat ayında 281 bin 882, mart ayında 311 bin 513, nisan ayında ise 317 bin 766 kişi olarak kaydedildi. Kriz döneminde en yüksek seviyeye nisan ayında ulaşıldı. İşsizlik Fonu'ndan yararlananların sayısının 2009'daki en yüksek seviyeye göre bu yıl ocak ayında yüzde 60 oranında artarak 507 bin 357 kişiye ulaşması, işçilerin biraz daha fazla işsizlik maaşına ulaşabildikleri anlamına geliyor.

İşini kaybedenler, kaybettikleri tarihten yaklaşık iki ay sonra işsizlik maaşına kavuşabiliyorlar. 2009 şubat ayında işsiz kalanlar nisan ayından itibaren aylık almaya başladılar. Bundan dolayı işsiz sayısı ve işsizlik oranı 2009'un şubat ayında zirve yaparken, işsizlik maaşı alanların en yüksek olduğu ay nisan olarak gerçekleşti. Buna göre 2009 yılı için karşılaştırma yapılacak olursa, şubat ayındaki işsizlerin sadece yüzde 8.3'ü işsizlik maaşı alabildi. Buna karşılık, 2016 eylül ayında işsiz sayısının 3 milyon 523 bin kişi olduğu dikkate alınırsa, kasım ayında bunların yüzde 14.4'ünün işsizlik maaşı alabildiği görülüyor. 507 bine ulaşan işsizlik maaşı alanlar ise kasım itibarıyla toplam işsizin yüzde 13.6'sına karşılık geliyor.