İşsizlik maaşına rekor başvuru

2016’da işsizlik maaşı için başvuranların sayısı yüzde 36 artarak, 5,1 milyon kişiye çıktı. Sadece geçen yılın aralık ayı ile 2017’nin Ocak ayında 298 bin yeni kişi işsizlik fonuna müracaat etti. İşsizlik maaşı olarak da toplam 3,6 milyar lira ödendi.

2016 yılında işsizlik sigortasına rekor denecek sayıda başvuru yapıldı. Öyle ki, 2014 yılında işsiz kalan 3 milyon 176 bin 224 kişiye 1.6 milyar lira ödenirken, 2015 yılında işsizlik maaşı alan kişi sayısı yüzde 19 artışla 3 milyon 789 bin 193’e, ödenen para da yüzde 32 artışla 2.1 milyara çıktı. 2016 yılında ise işsizlik sigortasına başvuru yapanların sayısı yüzde 36 artarak, 5 milyon 151 bin 703 kişiye çıktı. Geçen yıl fondan, işsizlik maaşı olarak da toplam 3.6 milyar lira ödendi ki; bu, bir önceki yıla göre fondan yapılan ödemelerde yüzde 68 artış anlamına geliyor. Şunu da belirteyim, sadece 2016’nın aralık ayında 140 bin yeni kişi işsizlik sigortası için başvuruda bulundu. Başvurulardaki artış 2017’nin ilk ayında da devam etti ve 158 bin yeni kişi işsizlik maaşı için müracaat etti. Bu yılın ocak ayında fondan 507 bin 357 kişiye toplam 402.5 milyon ödeme yapıldı.

BİRİKEN PARA 103 MİLYAR LİRA

Sadece geçen yılın Aralık ayı ile 2017’nin Ocak ayında 298 bin yeni kişi işsizlik fonuna müracaat etti. İşsizlik maaşı olarak da toplam 3,6 milyar lira ödendi.

5.1 MİLYON KİŞİ YARARLANIYOR

Gelelim, işsizlik sigortası fonunda biriken paranın tutarına. 2016’da fonun toplam gelirleri 22.2 milyara, toplam giderleri de 12.1 milyar lira olarak gerçekleşti ve geçen yılsonu itibariyle fonda biriken toplam tutar, 103.2 milyar lira oldu. Peki, bir önceki yıl fonun toplam varlığı neydi? 93 milyar lira. Demek ki, bir yılda fonda biriken para, yüzde 9.6 artmış. Fonda biriken paralar nerede değerleniyor diye soracak olursanız, yüzde 91’i tahvilde, yüzde 9’u da faizde. Özetle, fonun tek getirisi var; o da, faiz. Nitekim geçen yıl fonun getirisi yüzde 8.20 olmuş. 2016 yılında enflasyon (Yİ-ÜFE) ise yüzde 9.94 olarak gerçekleşmiş. Yani, fonun getirisi enflasyonun altına kalmış. Kafanızı rakamlarla fazla karıştırmak istemiyorum ama akıllara şöyle de bir soru geliyor: Toplam varlığı 103 milyarı bulan bir fon daha iyi yönetilip, daha iyi getiri sağlanamaz mı?