İşsizlik rakamları yüzde 26.2 arttı

Türkiye İş Kurumunun (İşkur) yayınladığı Aylık İstatistik Bülteni’nde yer alan bilgiye göre, geçen yılın temmuz ayında 2,05 milyon olan kayıtlı işsiz sayısı, bu yıl aynı ayda 2,59 milyona çıktı.

Dünya gazetesinin haberine göre, temmuz ayı işe yerleştirme 96 bin 698 kişi olarak gerçekleşti. Aynı ay işe yerleşen 96 bin 698 kişinin yüzde 64,1’i erkek, yüzde 35,9’u kadın. 2017 yılının ilk 7 ayında ise yüzde 68’2’si erkek yüzde 31,8’i kadın olmak üzere 643 bin 093 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleşen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,3 oranında artış gösterdi.

Açıklamanın devamı şöyle:

“Temmuz ayında 246 bin 617 kişilik açık iş alındı.

İşkur’un, işverenlerden aldığı açık iş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,1 oranında artış göstererek 246 bin 617 olmuştur. 2017 yılı Ocak-Temmuz Döneminde alınan açık iş sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,6 oranında bir artışla 1 milyon 643 bin 19 olmuştur. Açık işlerin yüzde 99,6’sı özel sektörden alınmıştır.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 51’i erkek, yüzde 49’u kadın, yüzde 32,5’i ise 15-24 yaş grubundadır.

Temmuz ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından 42 bin 444 kişi yararlandı.

Temmuz ayında 42 bin 902 işyeri ziyareti gerçekleşti.

İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 337 bin 660 bireysel görüşme yapılmıştır.”