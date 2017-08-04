Bugünkü YENİÇAĞ »

İstanbul 100 yılın en sıcak günlerini yaşayacak

»
İstanbul 100 yılın en sıcak günlerini yaşayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde sıcaklığın mevsim normallerinin 7 derece İstanbul'da hafta sonu sıcaklık değerleri 35 dereceyi bulacak. Nem de yüzde 94'lere kadar çıkacak.. Bu durumda hissedilen sıcaklıklar ise 40 derecenin üzerine çıkacak

Türkiye genelinde yüksek nem oranlarıyla birleşen ağustos sıcakları vatandaşları bunaltırken, Meteoroloji’den önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyredeceğine yönelik uyarı geldi.

AFETİN BİLANÇOSU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Yapılan tahminlere göre, İstanbul’da hafta sonundan başlayarak sıcaklık değerleri 34-35’i bulacak. 1 hafta boyunca açık ve az bulutlu geçecek havanın aşırı nem nedeniyle daha da bunaltıcı olacağı belirtildi. İstanbul’da bugün ve yarın nemin yüzde 94’e kadar ulaşacağı, rüzgârın şiddetini azaltarak 22-24 kilometreye kadar düşeceği, bu durumun da hissedilen sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkaracağı bildirildi. Aynı hava şartlarının 10-11 Ağustos’a kadar sürmesi bekleniyor.

ESKİLERİN SÖYLEMİYLE EYYAM-I BAHUR GELİYOR

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, “Eskilerin söylemiyle eyyam-ı bahur, ağustosun ilk yarısında İstanbul başta olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alacak” derken, şu bilgileri verdi: “Basra Körfezi üzerinden gelen muson sıcak hava dalgasının etkisiyle yazın en sıcak günlerini yaşayacağız. Sıcak ve kuru çöl rüzgârları hafta sonu İstanbul’daki sıcaklık değerini 37-38 dereceye yükseltecek. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi bulacak. Asfalt sıcaklığı 65, beton sıcaklığı ise 60 dereceye ulaşıyor. İstanbul’da hissedilen sıcaklık ile Şanlıurfa’daki sıcaklık değeri aynı seviyeye gelmiş oluyor.”

SEL İHTİMALİ KONUSUNDA UYARDI

Sıcağın etkisiyle yüksek oranda buharlaşma olacağını kaydeden Köse, “Nemli ve sıcak havanın soğuk hava katmanıyla karşılaşması durumunda, İstanbul’da 3’üncü sel felaketi yaşanabilir. Sıcak hava dalgasının ardından şiddetli yağış tahmin ediyoruz” uyarısında bulundu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek de Türkiye genelinde 8 ve 9 Ağustos tarihinde 1911-2016 arasındaki uç değerlerin görüleceğine dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Yılmaz: "AKP'nin referandum tepkisi göstermelik!"Yılmaz: "AKP'nin referandum tepkisi göstermelik!"AKP'li Oğan, "Yeni devlet kuruyoruz"AKP'li Oğan, "Yeni devlet kuruyoruz"İstanbul 100 yılın en sıcak günlerini yaşayacakİstanbul 100 yılın en sıcak günlerini yaşayacakTSK 1 haftalık bilançoyu açıkladıTSK 1 haftalık bilançoyu açıkladıÖğrenciler için verilecek destek belli olduÖğrenciler için verilecek destek belli olduAile Bakanı: Resmi nikâh yetkisi imamlara devredilmesinAile Bakanı: Resmi nikâh yetkisi imamlara devredilmesinİstiklal Caddesi kan ağlıyorİstiklal Caddesi kan ağlıyorOramiral Kösele şimdi ne yapacak?Oramiral Kösele şimdi ne yapacak?Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 04 08 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 04 08 2017SAŞ'ıracak bir durum yok!..SAŞ'ıracak bir durum yok!..
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti