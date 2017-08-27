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İstanbul E-5 Edirnekapı güzergâhında askeri sevkiyat

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İstanbul E-5 Edirnekapı güzergâhında askeri sevkiyat
Edirnekapı'dan bu sabah (27 Ağustos 2017) saatlerinde askeri konvoy geçiş yaptı. Sevkiyat hakkında bilgi verilmedi.

İstanbul’da bu sabah E-5 Edirnekapı güzergahından geçen sürücüler, çok sayıda araçtan oluşan askeri konvoyla karşılaştı. Geniş güvenlik önlemleri eşiliğinde birbirinden farklı askeri araçların bulunduğu konvoyun uzunluğu dikkat çekti.

Konvoya çok sayıda trafik ekibi de eşlik etti. Bazı sürücülerin el salladığı konvoydakiler de askeri selamla karşılık verdi.

Askeri sevkiyatın nereye yapıldığı konusunda bir bilgi alınamadı. Ancak, 30 Ağustos törenleri nedeniyle her yıl provalar yapıldığı biliniyor.

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