İstanbul ekonomisine kötü haber!

Londra merkezli danışmanlık şirketi Z/Yen Group, farklı finans merkezlerinin rekabet güçlerini karşılaştırdığı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Londra, puanı düşmesine rağmen küresel finans merkezleri arasında yine ilk sırayı aldı. Endekste ilk 5 de değişmedi. Endeksin ilk 5 sırasında Londra'yı New York, Singapur, Hong Kong ve Tokyo takip etti.



Londra ve New York sırasıyla 13 ve 14 puan gerileyerek en büyük düşüşleri kaydetti. Brexit ve ABD seçimleri bu düşüşte etkili oldu. Raporda Brexit'in sadece Londra için değil, tüm merkezler için belirsizlik kaynağı olduğuna dikkat çekildi.



Singapur 8 puan yükseldi ve New York'la farkı kapatarak sadece 20 puan gerisinde kaldı.



Geçen sene 45. sırada yer alan İstanbul ise bu yıl 66. sıraya geriledi. Politik belisizlik ve süregelen anlaşmazlıkların güveni etkilediği belirtildi. İstanbul geçen Eylül ayında da 57. sırada yer almıştı.



Z/Yen Group tarafından oluşturulan endeks 2007 yılından beri hazırlanıyor ve GFCI mart ve Eylül ayları olmak üzere yılda 2 kere açıklanıyor.