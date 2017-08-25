İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar yapıldı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 2 ilçe ve 5 şube müdürü değişti. İl Emniyet Müdür Yardımcısı sayısı ise 32'den 25'e düşürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar belli oldu. Yapılan atamalarda, 2 emniyet müdür yardımcısı ile 2 ilçe ve 5 şube müdürünün görev yeri değişti. İl emniyet müdür yardımcılığı sayısı da 32'den 25'e düşürüldü.

Oda TV'nin haberine göre 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Hakan Torun, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlükleri'nden sorumlu emniyet müdür yardımcısı olurken, Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürü Alper Karalı da Hassas Bölgeleri Koruma ve Bakım Onarım Şube Müdürlükleri'nden sorumlu il emniyet müdür yardımcılığına atandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Hakan Bolat'ın da Kriminal Daire Başkanlığına tayin olması üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Bülent Yeşilyurt, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne ise 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çakır, Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürlüğüne, 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Necmettin Yüksek, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğüne il dışından tayin olan Emniyet Müdürü Neslihan Şentürk, Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne aynı şubenin müdür yardımcısı Emniyet Amiri İsmet Emirza, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğüne Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü Gürkan Dikyol, Koordinasyon Şube Müdürlüğüne müdüriyet emrinde bulunan Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili atandı.

4. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Belge Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Demir, Üsküdar İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına atanırken, Koordinasyon Şube Müdürü Saip Özdemir, il dışına tayin oldu. Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürü Erkan Karalı ise müdüriyet emrine verildi. Ayrıca bu yıl terfi alan 40 dördüncü sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amirininde yerleri değiştirildiği öğrenildi.