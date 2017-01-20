Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırı düzenlendi. Roketatar müdürlük binasına isabet etmedi..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki binasının yakınlarına roketatarlı saldırı girişimi olduğu, roketatarın müdürlük binasına isabet etmediği öğrenildi.

Saldırı 29 Mayıs Hastanesi tarafına yapıldığı iddia edildi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi. Polis bölgede operasyon başlattı.