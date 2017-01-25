Bugünkü YENİÇAĞ »

İstanbul Emniyet'e 80 müdür yardımcısı atandı

»
İstanbul Emniyet'e 80 müdür yardımcısı atandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, ilçe emniyet ve şube müdürlüklerine müdür yardımcısı atamaları yapıldı.

Alınan bilgiye göre, 39 ilçe emniyet müdürlüğü ve 41 şube müdürlüğüne, 47'si dördüncü sınıf emniyet müdürü, 33'ü emniyet amiri olmak üzere 80 emniyet müdür yardımcısı atandı.

Dördüncü sınıf emniyet müdürlerinden 24'ü şubelerde, 23'ü ise ilçe emniyet müdürlüklerinde görevlendirildi. Aynı şekilde, emniyet amirlerinden 17'si şubelerde, 16'sı ise ilçelerde görev yapacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde geçen hafta 31 il emniyet müdür yardımcılığı, 41 şube ve 19 ilçe emniyet müdürlüğü için yeni görevlendirme gerçekleştirilmişti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Emniyet'e 80 müdür yardımcısı atandıİstanbul Emniyet'e 80 müdür yardımcısı atandıİki komşu ülkenin terör bağlantıları CIA belgelerindeİki komşu ülkenin terör bağlantıları CIA belgelerindeTürk usûlü anayasaTürk usûlü anayasaBabamdan miras övünç madalyamBabamdan miras övünç madalyamFETÖ'den tutuklu Hava Harp Okulu öğrencileri tahliye edildiFETÖ'den tutuklu Hava Harp Okulu öğrencileri tahliye edildiSoruları sınavdan önce alıp Kaymakam olmuşlar!Soruları sınavdan önce alıp Kaymakam olmuşlar!Çolak, KRT TV'nin canlı yayın konuğuÇolak, KRT TV'nin canlı yayın konuğuAkşener, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu!Akşener, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu!Halaçoğlu'nun paylaştığı video paylaşım rekorları kırıyorHalaçoğlu'nun paylaştığı video paylaşım rekorları kırıyorTürkiye, Rusya ve İran anlaştı!Türkiye, Rusya ve İran anlaştı!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti