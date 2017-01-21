İstanbul Emniyet'i önünde silah sesleri

İstanbul emniyeti önünde şüpheli bir aracın dur ihtarına uymaması üzerine polisler yoğun şekilde havaya ateş açtı.

İstanbul Emniyeti önünde dur ihtarına uymayan bir su kamyonunu durdurmak için olay yerindeki polisler havaya ve aracın tekerlerine ateş açtı.

Güvenlik bölgesini ihlal eden kamyonadan polise karşı ateş açılmazken kamyonun frenleri patladığı için güvenllik bölgesine girdiği gelen ilk bilgiler arasında.

Kamyon şoförü ile bir kişinin daha gözlatına alınırken bomba imha ekipleri tedbir amaçlı kamyonu inceliyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: TERÖRLE İLGİLİ DEĞİL

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da ''İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerlere kontrolsüz yaklaşması paniğe yol açmıştır. Konunun terörle ilgili olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur'' ifadeleri kullanıldı.