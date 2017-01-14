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İstanbul için korkunç senaryo!

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İstanbul için korkunç senaryo!
CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu Programı'na katılan, Mimar/Kent Bilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, İstanbul'da olası bir afet durumunda 300 bin binanın yıkılacağını 100 bin insanın hayatını kaybedeceğini açıkladı.

Son bir haftada yaşanan, Ataköy Camii’nde çöken tente, Dilovası’ndaki fabrikada meydana gelen patlama ve son olarak da Zeytinburnu’nde çöken bina olayları, Türkiye’de kent ve çevre güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Türkiye’nin kentleşme ve inşaat konusunda çok geride kaldığına değinen Ahmet Vefik Alp, olası bir depremde sadece İstanbul’da 100 bin kişinin hayatını kaybedeceğini, 300 bin yapının yerle bir olacağını söyledi. Afet toplanma alanlarının da doldurulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Alp, olası bir deprem sonrasında hayatta kalanların da çok büyük sorunlar yaşayacağını açıkladı.

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