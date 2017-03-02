İstanbul Kırmızısı

Yönetmen: Ferzan Özpetek

Oyuncular: Halit Ergenc, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür ve Nejat İşler

Dağıtım: Mars

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Uzun yıllar yurt dışında yaşayan yazar-editör Orhan Şahin, ünlü yönetmen Deniz Soysal'ın ilk kitabı üzerinde çalışmak için İstanbul'a gelir. Deniz zenginliğinin son demlerindeki ailesiyle birlikte bir yalıda yaşamaktadır. Orhan, kendini ilk günden Deniz'in karmaşık ilişkileri, esrarengiz arkadaşları ve aile bireylerinin ortasında bulur. Yıllar sonra döndüğü İstanbul'u yepyeni gözlerle keşfederken, unuttuğu duyguları yeniden yaşamaya başlayacaktır.

