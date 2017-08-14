Bugünkü YENİÇAĞ »

İstanbul metrosunda çıplak arama skandalı!

»
İstanbul metrosunda çıplak arama skandalı!
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattında görev yapan iki kadın polisin, Şennur P.'yi (28) iç çamaşırına kadar soyup arama yapması dava konusu oldu. Savcı, polisler hakkında ikişer yıla kadar hapis cezası talep etti.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattında görev yapan iki kadın polis, arama noktasına götürdükleri Şennur P.'ye (28) hem hakaret etti, hem de üstünde iç çamaşırları kalacak şekilde soydu. Genç kadın savcılığa başvurup şikâyetçi oldu. Savcı, polisler Müge Y. ile Azize Ç.'nin ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Medya Arkası (14.08.2017)Medya Arkası (14.08.2017)Şemdinli'de sivil araca bombalı saldırıŞemdinli'de sivil araca bombalı saldırıCHP'den Eren Bülbül için yasa teklifiCHP'den Eren Bülbül için yasa teklifiİstanbul metrosunda çıplak arama skandalı!İstanbul metrosunda çıplak arama skandalı!Köprüdeki darbeciler delilleri böyle yok etmek istemişKöprüdeki darbeciler delilleri böyle yok etmek istemişGündüz vakti yol kesip 7 milyon lira çaldılar!Gündüz vakti yol kesip 7 milyon lira çaldılar!Konyaspor'un yeni transferi ilk yarıyı kapattıKonyaspor'un yeni transferi ilk yarıyı kapattıİstanbul'da şehit düşen polis ile ilgili kahreden detayİstanbul'da şehit düşen polis ile ilgili kahreden detayDiyanet İşlerine 'Erdoğan' ayarıDiyanet İşlerine 'Erdoğan' ayarıKaybolan turist ölü bulunduKaybolan turist ölü bulundu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti