İstanbul metrosunda çıplak arama skandalı!

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattında görev yapan iki kadın polisin, Şennur P.'yi (28) iç çamaşırına kadar soyup arama yapması dava konusu oldu. Savcı, polisler hakkında ikişer yıla kadar hapis cezası talep etti.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattında görev yapan iki kadın polis, arama noktasına götürdükleri Şennur P.'ye (28) hem hakaret etti, hem de üstünde iç çamaşırları kalacak şekilde soydu. Genç kadın savcılığa başvurup şikâyetçi oldu. Savcı, polisler Müge Y. ile Azize Ç.'nin ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.