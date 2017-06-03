İstanbul metrosunda yeni dönem

Metro hattındaki sefer sıklığını bu sene aralık ayından itibaren 3 dakikadan 2 dakikaya düşürecek sürücüsüz 68 yeni vagondan 8'inin raylara indirilmesi işlemi tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aralık ayına kadar Hacıosman-Yenikapı metrosuna dahil edilmesiyle sefer sıklığını 2 dakikaya düşürecek 68 araçtan 4'ü daha raylara indirildi.

Hacıosman-Yenikapı metrosu için yerli katkı ile üretilen ve raylara indirilen araç sayısının 8'e ulaşması dolayısıyla çalışmalar hakkında bilgi verilmek üzere Seyrantepe Metro Durağı'nda tören yapıldı.

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bu metro hattında 92 araç bulunduğunu, insansız, sürücüsüz çalışacak 68 vagonun ise sisteme peyderpey dahil edileceğini bildirdi.

Topbaş, şöyle devam etti:



"160 vagon bu sistemde çalışırken yüzde 30 daha fazla yolcu taşıyabilecek. İstersek daha fazla artırabilir, vagon aralıklarını daha düşürerek bu sayıyı daha çok 500-600 binlere çıkartabiliriz. Çok ileri bir sistem olarak devreye giren bu vagonların özellikleri var. Bahsettiğim gibi insansız bir sistem olarak çalışacak yani sürücüsü yok. Sistem tamamen kendi elektronik bir yazılımla depo alanlarına gidebilecek, devreye girebilecek ve sistem çalışacak. Bu araçlarda özellikle yerli üretimi önemsediğimiz için yüzde 42'sinin yerli olduğunu ifade edebilirim. Gelecekte bu daha da artacak. 68 vagonun bize maliyeti takriben 77,5 milyon avro artı KDV."

İlave vagonların raylara yerleştirilmesinin bu sene aralık ayında tamamlanacağını dile getiren Topbaş, böylece Hacıosman-Yenikapı hattındaki 160 vagonda günde 450 bin kişinin seyahat edebileceğini aktardı.

Raylarda incelemelerde bulunan Topbaş, daha sonra işçilerle sahur yaptı.

Vagonların gövde imalatının Adapazarı'nda yapıldığı, 68 vagonun tamamının devreye alınmasıyla Hacıosman-Yenikapı metrosunda sefer sıklığının 3 dakikadan 2 dakikaya ineceği, araçların klimalı bir sisteme sahip olacağı ve konforlu yolculuk için titreşim ile ses izolasyonu bulunduğu belirtildi.